Úgy néz ki, hackertámadás áldozata lett a gyerekek piros kedvence, Elmo X fiókja – írja a The New York Times. Ugyan a profilt pár órán belül sikerült visszaszerezni az illetéktelen behatolótól, a gyűlölködő bejegyzések pont elég ideig voltak fent ahhoz, hogy botrány kerekedjen belőlük. A profilon körülbelül egy óra leforgása alatt megjelenő posztok a zsidó nép elpusztítására hergeltek, valamint bűncselekménnyel gyanúsították Donald Trump amerikai elnököt. Bárki is szabadult el Elmo arca mögé bújva, arra azért szerencsére figyelt, hogy a mesefigurára jellemző egyes szám harmadik személyben tegye azt.

Elmo azt mondja, minden zsidó halált érdemel

– áll az egyik bejegyzésben.

Ezután Trump-ot az izraeli miniszterelnök, Benjámín Netanjáhú bábjának nevezte. A Szezám utcai szőrmók az amerikai elnök Jeffrey Epsteinhez köthető szálait is firtatta, azt állítva, a kormány azért nem fedi fel a nyilvánosság előtt az érintettek listáját a többek közt emberkereskedelemmel kapcsolatos vádakat felsorakoztató Epstein-ügyben, mert maga Trump is köztük van.

HOZD NYILVÁNOSSÁGRA AZ AKTÁKAT, @realDonaldTrump, TE GYEREKB*SZÓ

– írja az elnöknek címezve Elmo nevében.

A hacker bejegyzései egyébként arra reflektálnak, hogy Trump a közelmúltban visszavonta ígéretét, miszerint nyilvánosságra fogja hozni az ügyben érintettek névsorát. Sőt, ma ott tart a párbeszéd, hogy Pam Bondi, az Egyesült Államok legfőbb ügyésze szerint az eddigi állításokkal szembemenően nincs is ilyen lista, így további nyomozásra sincs szükség ezt illetően. Trump egyébként több ízben kifejezte már, elege van, hogy még mindig Epstein a téma, amikor az Egyesült Államok nagyszerű sikereiről vagy a texas-i katasztrófáról is lehetne beszélni. Az elnök hozzáállása felháborodást szított még a lojális támogatói körében is – Roseanne Barr színésznő és humorista a következőképp nyilatkozott:

Igen, Elnök Úr, még mindig Epsteinnel foglalkozunk. Létezik egyáltalán olyan helyzet, ahol relevanciáját veszti a gyermekek szexuális kizsákmányolása? Vegye már észre magát.

Azonban nem Elmo az egyetlen, aki azzal gyanúsítja az elnököt, hogy önös érdekek miatt tagadja le a dokumentum létezését. A lista létezésének letagadása felhördülést váltott ki rengeteg amerikai polgárból és ellepték az internetet az elnök és a néhai Epstein közös fotói és videói, melyekből kiderül, a két férfi szemmel láthatóan nagyon jó kapcsolatot ápolt.