Jason Derulo, The Chainsmokers, John Newman-Erős felhozatal a Campuson

Jason Derulo, az amerikai The Chainsmokers elektropop-duó, a funk, a soul és a modern pop elemeit zseniálisan ötvöző angol sztárénekes John Newman, az alternatív rock legendává avanzsált The Dandy Warhols és a New York-i metálszíntér zenekara a Life Of Agony mellett, még további hat nemzetközi produkció is erősíti az idei Campus Fesztivál fellépőinek listáját.

A Campus, Debrecen egyik legnagyobb turisztikai forgalmat generáló eseménye, de Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye is egyben.

Tíz hónap szervezés és közel kéthetes építkezés után, július 16-án nyitja meg kapuit a 2025-ös fesztivál. A 17 éve töretlen népszerűségnek örvendő, mára már több mint 21 helyszínen zajló eseményre idén is több tízezer fesztiválozót várnak a szervezők, az előzetes érdeklődés az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedő.

A fő fellépők közül két év után újra eljön a Halott Pénz és a Bagossy Brothers Company, visszatér ByeAlex és a Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló és a Tankcsapda, valamint a régióban csak a Campuson, a 30 éves jubileumát ünneplő Ganxsta Zolee és a Kartel is színpadra lép eredeti felállásban.

A hazai fesztiválkedvencek mellett továbbra is fontos karakterjegye a Campusnak, hogy kiemelten támogatja a debreceni kötődésű produkciókat, a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap műfaji korlátok nélkül és folytatódik az elmúlt évek hagyománya, hogy ritkán látott, unikális előadók is szerepelnek a felhozatalban. Palya Bea; Szűcs Krisztián (HS7) aki a pályafutására épülő ’Krézi Srác 25’ koncerttel érkezik; az 1986-ban alakult legendás Leukémia, a hiphop és a népzene keverékét ötvöző Zuboly, és a 30 éves Hollywoodoo koncertje is különleges eseménynek számít a hazai zenetörténelemben.

Az elektronikus zenei felhozatalban több mint 100 dj és producer található, a mainstreamtől az undergroundig.

A Campuson a zene mellett kiemelkedő az egyéb aktivitások és események száma. Egész nap a teljes fesztiválterületen zajlik majd az élet, lesz bőven tánc, performansz és színház, mutatványosok, artisták és légtornászok, kocsmasportok, falmászás, és virtuális élmények speciális VR-eszközökkel.

A Debreceni Egyetem az idei Campus Fesztiválon is szeretne minél többet megmutatni abból a sokszínűségből, amit az intézmény képvisel. Ezen a nyáron új helyszínként a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ is bekapcsolódik az egyetemi programkavalkádban.

Programokról bővebben: http://www.campusfesztival.hu

Aftermovie: