Civilek nyomására tiltották be Marilyn Manson brightoni koncertjét

Civilek nyomásgyakorlása miatt marad el Marilyn Manson, polgári nevén Brian Warner brightoni koncertje – írja a The Guardian. A fellépés az előadó jelenleg is zajló turnéjának első állomása lett volna az Egyesült Királyságban október 29-én. A jegyeket értékesítő Ticketmaster már tájékoztatta is a vásárlókat a műsor visszavonásáról, az eladott jegyek árát pedig maradéktalanul visszatérítik.

A koncert elleni panasszal egy civilekből szerveződött csoport, a No Stage for Abusers („Le a színpadról a bántalmazókkal”) járult a helyi városi tanács elé. Ők az előadót ért korábbi bántalmazási vádak miatt követelték a brightoni koncert azonnali betiltását, mondván, a város nem adhat teret a műsornak Warner múltját tekintve. Az utóbbi években a rocksztárt négy nő is beperelte nemi erőszakért és párkapcsolaton belüli bántalmazásért, valamint 2021-ben volt menyasszonya, a Westworldből ismert Evan Rachel Wood is a nyilvánosság elé járult, hogy beszámoljon az abúzusról, amit volt párja keze által kellett elszenvednie. Ugyan a Wood ellen indított rágalmazási pert Warner tavaly végül visszavonta, azóta is tagadja az őt ért vádakat.

Az októberre tervezett koncert ügyében egy helyi képviselő, Siân Berry írt nyílt levelet a brightoni városi tanács vezetőjének, Bella Sankey–nek, amelyben kifejezte aggályait a fellépéssel kapcsolatban. Berry kifejtette, hogy vele együtt még sokan úgy gondolják, hogy a Warner által képviselt eszmék és a sztár múltja nincs összhangban a város által képviselt értékekkel. Ugyan a városvezetés engedett a nyomásnak és végül lemondták a koncertet, a Warnert támogatók állítják, hogy kedvencüket egyik perben sem találták bűnösnek, a koncert betiltása pedig ellentmond a szólásszabadság eszméjének.