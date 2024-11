Marilyn Manson visszavonta a rágalmazási pert, amit az őt szexuális erőszakkal vádoló Evan Rachel Wood ellen indított

Marilyn Manson beleegyezett, hogy ejti a volt menyasszonya, Evan Rachel Wood ellen indított pert, és megfizeti a színésznő ügyvédi költségeit is, írja a Page Six. A hírt a két fél ügyvédei jelentették be.

A lépésre azután került sor, hogy 18 hónappal ezelőtt egy Los Angeles-i bíró elvetette a 2022-ben indított per nagy részét. Ebben Manson (születési nevén Brian Warner) azt állította, hogy Wood csak kitalálta mindazt, amivel a nyilvánosság előtt besározta őt, vagyis hogy kapcsolatuk alatt (2007–2010) szexuálisan és fizikailag bántalmazta őt. Az énekes szerint exe ezzel más nőket is arra bátorított, hogy kitalációkkal vádolják meg őt.

Négy évnyi küzdelem után, amely során elmondhatta az igazat, Brian örömmel engedi el a még függőben lévő követeléseit és a fellebbezést, hogy lezárja életének ezt a fejezetét

– fogalmazott Manson ügyvédje egy nyilatkozatban.

A színésznő ügyvédje azt mondta, az énekes „azért indított pert Ms. Wood ellen, hogy hírnévre tegyen szert, hogy megpróbálja aláásni számos vádlója szavahihetőségét, és hogy megkísérelje újjáéleszteni hanyatló karrierjét”.

De a kísérlete, hogy elhallgattassa és megfélemlítse Ms. Woodot, kudarcot vallott

– tette hozzá a Evan Rachel Wood jogi képviselője.

Marilyn Manson közel 327 ezer dollárnyi ügyvédi költség kifizetésébe egyezett bele.

Az egyezség közel négy évvel azután jött létre, hogy Manson ellen büntetőeljárást indítottak, több nő ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt, amely a mai napig tart. Az ügyben nyomozást vezető ügyész októberben azt mondta, nemrég új bizonyítékokat fedeztek fel, és hogy a vádemelésről akkor döntenek majd, ha teljesebb lesz a kép. A büntetőügyben érintett nők nevét nem hozták nyilvánosságra, de Esmé Bianco színésznő vállalta, hogy köztük volt. Ő tavaly megegyezett Mansonnal.

Manson tagadja, hogy bármilyen, beleegyezés nélküli szexuális cselekményt követett volna el élete során.

Evan Rachel Wood egy 2022-ben megjelent dokumentumfilmben beszélt a vele történtekről.