A Libritől távozók által létrehozott Open Books is kiáll a kormány törvénytervezete ellen

A 2023 derekán a Mathias Corvinus Collegium szinte kizárólagos tulajdonába kerülő Libritől 2020 végén, az MCC kisebbségi tulajdonszerzése előtt röviddel távozó vezetők új kiadója, a következő években létrejött Open Books hosszú nyílt levélben állt ki a kormány a civil szervezek és a külföldi támogatások újraszabályozását célzó törvényjavaslat, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása ellen.

A kiadó Facebook-oldalán csütörtök délelőtt feltűnő szöveg szerint a tervek súlyosan veszélyeztetik a szabadságjogokat.

Az Open Books munkatársai és szerzői elkötelezetten hisznek a szabad gondolat, az önálló véleményalkotás és az alkotói szabadság alapvető fontosságában, ezeket pedig a most küszöbön álló változások súlyosan veszélyeztetik – írják, hozzátéve:

Az írást aláírók szerint a törvényjavaslat

Szerintük súlyos aggodalomra ad okot, hogy

Az Open Books hozzátette: az elmúlt években olyan szerzők munkáit jelentették meg – és fogja ezután is –, akik bátran szembenéznek társadalmi tabukkal, kérdeznek, vitáznak, és arra ösztönzik az olvasót, hogy a világot (és benne önmagát) a sajátján túl más nézőpontokból is lássa.

A szövegben hozzáteszik:

Irodalmi, történelmi, filozófiai, pszichológiai, életrajzi és tudományos műveket jelentetünk meg, amelyek célja nem a konformitás, hanem a diverzitás. Büszkék vagyunk rá, hogy ezek a művek nemcsak szórakoztatnak, de hozzájárulnak egy szabadabb, igazságosabb és tudatosabb társadalomhoz. Kiadóként napi szinten foglalkozunk veszélyes dolgokkal: mondatokkal, kérdésekkel, határokon átívelő gondolatokkal. Olyan könyveket adunk ki, amelyek nem minden esetben egyeztetett narratívák mentén íródnak, sőt néha megkérdőjeleznek, vitatnak, felkavarnak. És ez jóleső izgalommal tölt el minket.

Ezért most, kiadóként, szerzőink és olvasóink nevében is kiállunk:

– a civil társadalom szabadsága,

– az alkotói és véleményszabadság,

– a független sajtó,

– és az európai értékek mellett.

Szolidaritást vállalunk mindazokkal – civil szervezetekkel, művészekkel, újságírókkal, tanárokkal, kutatókkal –, akik ezeket az értékeket képviselik, és akiknek a munkáját most megfélemlítéssel, bélyeggel vagy adminisztratív eszközökkel akarják ellehetetleníteni.

A magyar irodalmi és szellemi hagyomány gazdag, bátor és szókimondó. Nem hagyhatjuk, hogy egy irányított történetmondás lábjegyzetévé silányuljon. Ami ma Magyarországon próbára tétetik, az nem csupán az írás és ezáltal a könyvkiadás szabadsága, hanem a képzelet szabadsága is.

Mert a leírt szó, ha valódi alkotómunka áll mögötte, mindig veszélyes. De csak annak, aki fél tőle.

Egy nyitott könyv mindig szabadságot ad. És mi a szabadság pártján maradunk