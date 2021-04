A Libri stratégiai kisebbségi tulajdonosa lett a NER elitképzője

A kormány döntéseinek köszönhetően több száz milliárdos, egykor köztulajdonban lévő vagyonhoz jutott a kormányközeli elitképző, a Mathias Corvinus Collegium (MCC), amely Kárpát-medence-szerte nyújt az oktatást kiegészítő képzéseket az általános iskola felső tagozatától az egyetemig. A kormánypárti képviselők tavaly megszavazták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes törvényjavaslatát, és odaajándékozták a Richter- és Mol-részvények 10 százalékát az MCC-t működtető Tihanyi Alapítványnak (szeptember óta Mathias Corvinus Collegium Alapítvány), valamint a kollégium által használt gellérthegyi ingatlant is. A részvények értéke nagyságrendileg 280 milliárd forint körül van, az éves hozam 7-8 milliárd forint környékén várható Nemrég bemutattuk, hogy már látszik, hogy a hatalmas összeg kikhez folyik.

Az Mfor.hu cikke szerint közel féléves tárgyalássorozat végére került pont azzal, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány a Spéder Zoltán közvetett tulajdonába tartozó, összetett vállalatcsoport megvásárlásával a Libri-Bookline Zrt. (illetve a Libri-Bookline Csoport) részvényeinek közvetett stratégiai kisebbségi (30,94 százalékos) tulajdonát is megszerezte.

A tranzakció előkészítése során az MCC megszerezte a céltársaságok ügyvezetői pozícióit. A Libri-Bookline Zrt. hatfős igazgatóságának (it) elnöki feladatait Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője, üzletember látja el a jövőben, de az it-be bekerült Szalai Zoltán, az alapítvány igazgatója is. A háromtagú felügyelőbizottság (fb) elnöke Madarász László lett, aki az MCC kuratóriumi tagja és közismerten fideszes kötődésű bankár. Például a Fidesz jelöltjeként ül jelenleg is a Magyar Nemzeti Bank fb-jében, az első Orbán-kormány idején pedig a súlyos vesztesége miatt államosított Postabank elnöke, majd 2001-től a vezérigazgatója is volt. A Libri fb-jébe került az Axialist az MCC-nek értékesített, így a könyvkiadóban tulajdoni hányaddal már nem rendelkező Spéder is, aki addig az it-elnöki posztot töltötte be. A többségi tulajdonos SQ Invest által jelölt tagok személye mindkét testületben változatlan maradt.