Miért traumatizálhatott ez a két sorozat csaknem egy teljes nemzedéket?

Amikor valahol szóba kerülnek a most középkorú vagy még idősebb nemzedékek fiatalkorának kedvenc tévésorozatai, a kötelező Onedin család, Kórház a város szélén és társaik után valaki egészen biztosan megemlíti azokat a sorozatokat, amelyektől rettegett gyerekként. Ezeket a traumákat pedig általában két sorozat okozta: A messziről jött ember és az Örvény. Az egyikben a lánccsörgés közepette szellemként visszajáró, vérbe fagyott André, a másikban az ijesztő porcelánbabák emléke maradt meg a nézőkben évtizedekkel később is.

Kedd esti pszichohorror?

A Magyar Televízió kedd esténként vagy éppen hétvégenként sugárzott sorozatai elég széles műfaji skálán mozogtak, a történelmi kalandsorozattól a krimin át a világirodalmi klasszikusok sorozatadaptációjáig vagy a háborús drámákig, és volt ezekben is gyilkosság meg minden egyéb erőszakos szörnyűség, amit a korabeli kritikusok néha szóvá is tettek, valamiért mégis ez a két sorozat traumatizált látszólag egy teljes generációt. A legkézenfekvőbb magyarázat talán az, hogy mindkét sorozat – bár messze voltak a valódi horrortól – átvett elemeket a pszichológiai horrorfilmekből, és nemcsak hatásosan ijesztgették a nézőt, de valamiféle misztikus-természetfeletti hangulat is átitatta ezeket, noha ezek az elemek valójában csak a feszültség fokozására szolgáltak.

Persze különbség még több akadt. A két egyaránt hatrészes minisorozat közül az Örvény egy nemzetközileg is sikeres, az MTV akkori reakcióidejét nézve kurrens, alig négy évvel korábban bemutatott produkció volt, ehhez képest A messziről jött ember több mint egy évtized után jutott el a magyar nézőkhöz úgy, hogy előtte csak francia nyelvterületen és Olaszországban mutatták be. A francia sorozat a beszerzési osztály kifürkészhetetlen útjainak köszönhetően került hozzánk: egyáltalán nem volt ritka egyébként, hogy évtizedes, nem túl ismert sorozatok kerültek a magyar nézők elé, és jó pár közülük különösebb visszhang nélkül tűnt el a képernyőről. Nem így A messziről jött ember, mely igencsak megosztónak bizonyult. Akadt olyan kritikus, aki fel is tette a kérdést, hogy erre ugyan mi szükség volt.

Belátom, nincs könnyű dolga annak, aki sorozatvásárlási megbízatással indul neki a nagyvilágnak. A sorozatok egyre drágábbak és egyre silányabbak – mindenütt

– írta Lőcsei Gabriella, aki azonban érteni vélte a beszerzők szempontjait: „Kész főnyeremény, ha találni olyat, amelyben az erőszak csak homályban látható, a morbiditás és a hamis életeszmény pedig orvosilag gyógykezelhető. Valószínűleg ebben, a rémes francia kísértethistória hatásának orvosi kezelhetőségében bíztak azok, akik A Messziről jött embert a képernyőre juttatták” – így szólt a cikke a Magyar Nemzetben.

Kosztümös kalandsorozat és pszichológiai thriller

A messziről jött ember regényadaptáció volt, méghozzá Az operaház fantomja és A sárga szoba rejtélye szerzője, Gaston Leroux egy kevésbé ismert, 1916-os regénye alapján készült. Ebből korábban készült már film is, 1972-ben pedig jött a sorozat: a forgatókönyvet Claude Desailly írta (ő játszott is a sorozatban, mégpedig a sánta vadorzót, Prospert), a rendező pedig Michel Wyn volt, mindketten szép tévés karriert futottak be később: Desailly dolgozott a Sándor Mátyás és a Sztrogoff Mihály sorozatokban is, Wyn pedig több évtizedes pálya után még él, 93 éves múlt tavaly augusztusban. A páros egy másik közös munkáját, a Látogatók című sci-fi sorozatot 1984-ben bemutatta már az MTV – talán így jutottak A messziről jött emberhez egy évvel később.

Amely valójában egy klasszikus kosztümös kalandsorozat, mely a századforduló idején játszódik, benne egy, a regény születésekor divatos kísértethistória-szállal: a dúsgazdag iparmágnás André de la Bossière öccse, Jacques és felesége, Fanny tengerentúli vállalkozásuk kudarca után Andréhoz költöznek. Egy nap André hirtelen elutazik, gyárát és kastélyát távolléte idejére öccsére bízza, aki végre jólétben élhet a feleségével, ám miután André nem ad magáról életjelet, különös dolgok kezdenek történni a kastélyban: titokzatos zajok hallatszanak, és a jelek szerint André ugyan meghalt, ám a szelleme visszatért.