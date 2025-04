A Trumpot gyakran kritizáló Neil Young attól tart, hogy kitilthatják Amerikából

Neil Young aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy politikai nézetei miatt kitilthatják az Egyesült Államokból.

Ha Európában zenélek és Donald J. Trumpról beszélek, könnyen válhatok azok egyikévé, akiket visszatérve kitiltanak Amerikából, vagy börtönben kell aludniuk egy cementpadlón, alumíniumtakaróval. Ez mostanság mindennapos eset

– írta honlapján a 79 éves zenész, aki néhány éve már kanadai-amerikai kettős állampolgár. Young júniustól turnézik Európában – ez lesz az első fellépéssorozata a kontinensen hat év után –, majd augusztusban tervez visszatérni az Egyesült Államokba.

Ha Európából visszatérve kitiltanak és nem tudom megtartani az amerikai turnémat, akkor azok, akik jegyet vettek, nem tudnak eljönni a koncertemre. Így van, emberek. Ha bármi rosszat mondasz Trumpról vagy a kormányáról, lehet, hogy nem engednek vissza az USA-ba, ha kanadai vagy. Ha pedig kettős állampolgár vagy, mint én? Ki tudja? Ezt mind együtt fogjuk megtudni.

A politikai aktivizmusban mindig élen járó Young Trump leghevesebb kritikusai közé tartozik. Hiába él évtizedek óta az Egyesült Államokban, 2020-ban saját bevallása szerint kifejezetten azért váltotta ki az állampolgárságot, hogy ellene szavazhasson az elnökválasztáson.

A hazám szégyene vagy. Az, hogy dicsekszel a gazdasági mutatókkal, nem változtat a tényen, hogy ezek a számok nagyjából ugyanazok, mint amit csaknem négy éve megörököltél. Ami megbocsáthatatlan, az agyatlan pusztítás, amit közös természeti értékeinkben, a környezetünkben és a baráti kapcsolatainkban végeztél

– fogalmazott akkori nyílt levelében, korábban pedig igyekezett megtiltani, hogy Trump felhasználja kampányrendezvényein a Keep on Rockin’ In the Free World című dalát. Erre is kitér a levélben:

Minden egyes alkalommal, amikor a Rockin’ In the Free World vagy egy másik dalom felcsendül a gyűléseken, remélem, hallod a hangomat. Ne felejtsd el, hogy ez egy amerikai adófizető állampolgár hangja, aki nem támogat téged. Az enyém.

Young mostani írásában az új Trump-kormányzatnak azon kitiltási eseteire utal, amelyek miatt az elmúlt hetekben például a brit punkzenekar, a UK Subs és egy francia tudós is őrizetbe került, majd megtagadták tőlük a belépést az Egyesült Államokba; mindketten korábban kritikát fogalmaztak meg a Trump-kormányzattal szemben. A kormány emellett lépéseket tett külföldi, de Amerikában tanuló diáktüntetők ellen is.