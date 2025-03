Románc, árulás és az eddiginél is több zombi – előzetest kapott a Last of Us második évada

Április 14-én érkezik a Maxon és az HBO csatornáin The Last of Us című sikersorozat második évada. A hétvégén a texasi South by Southwest fesztiválon az HBO végre bemutatta az első hivatalos előzetest is.

A 2023-ban indult sorozat meglepő sikert aratott mind a közönség, mind a kritikusok körében („Jobb még nem történt videojáték-adaptációval” – írtuk kritikánkban), ennek megfelelően nagy várakozások előzik meg a folytatást.

A Pedro Pascal és Bella Ramsey főszereplésével készült második évad nem sokkal az első szezon eseményei után veszi fel a fonalat, és továbbra is az alapjául szolgáló videojáték történetét követi (ez az évad a 2020 nyarán debütált The Last of Us Part II játék sztorijának egy részét dolgozza fel): Joel és Ellie egy wyomingi kisvárosban, Jacksonban találtak menedéket. Az előzetesben feltűnik az új évad egyik kulcsfigurája, Abby Anderson is.

Az évad szinopszisa így szól:

Öt év béke után Joelt és Ellie-t utoléri közös múltjuk, emiatt konfliktusba kerülnek egymással és azzal a világgal is, amely még veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint az, amelyet hátrahagytak.

Pascal és Ramsey mellett az új szereplők között lesz például Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino és Jeffrey Wright is.