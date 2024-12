Egy zombifikálódott Cillian Murphy-hasonmás tartja izgalomban az internetezőket a horrorfolytatás előzetesében

Kedden tették közzé a 28 évvel később című horrorfilm előzetesét: mi is megírtuk, hogy trilógiává bővül a 28 nappal később című horrorfilmmel induló zombisorozat, tizennégy évvel a második rész (28 héttel később) után jövő nyáron érkezik a mozikba a 28 évvel később.

Sokan gyorsan kiszúrták, hogy a 28 nappal később főhőse, a Cillian Murphy által alakított Jim nevű biciklis futár zombis megtestesülését láthatjuk, aki túlélte az apokalipszist. A trailerben 1 perc 47 másodpercnél, Jodie Comer karaktere mögött bukkan fel egy mezőn egy Murphyre nagyon hasonlító, de sokkal rosszabb bőrben lévő szörnyfigura. A rajongók körében korábban is voltak már találgatások és remények, hogy az Oscar-díjas színész visszatér a franchise-ba.

Murphyvel kapcsolatban azonban ellentmondásos hírek érkeztek: az eredeti hírben az ő neve is szerepelt, pedig most a BBC megjegyzi, hogy a neve hiányzik a legújabb film promóciós plakátjairól, bár a Sony Pictures honlapján executive producerként szerepel. A legújabb film főszereplői a Killing Eve sztárja, Comer, továbbá Aaron Taylor-Johnson és Ralph Fiennes lesznek – a trailerben mindhárman zombikkal harcolnak, a filmet pedig újra Danny Boyle rendezi, aki még a trilógia első részét is jegyezte.

A 28 évvel később majdnem három évtizeddel az első film után játszódik, amikor az emberiséget megfertőző vírus megszökött egy biológiai fegyvereket gyártó laboratóriumból. A harmadik filmben a túlélők egy csoportjával találkozunk, akik karanténban élnek egy kis szigeten, miután sikerült elkerülniük a fertőzést. Amikor azonban egyikük elhagyja a szigetet, hogy a szárazföldre menjen, titkos borzalmakra bukkan: nemcsak a fertőzötteket, hanem a túlélőket is megfertőzte valami szörnyűség.

A film szlogenje a következő: „Az idő nem gyógyított meg semmit.” A rendkívül hatásos trailer hátterében Rudyard Kipling háborús versének, a Bootsnak baljós, rímes felvétele hallatszik.