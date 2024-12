A zombik uralják a Földet a 28 évvel később első előzetesében

Trilógiává bővül a 28 nappal később című horrorfilmmel induló zombisorozat, tizennégy évvel a második rész (28 héttel később) után jövő nyáron érkezik a mozikba a 28 évvel később, amelynek most megjelent az első előzetese.

A rendezői székbe visszatér az 2002-es első részt is jegyző Danny Boyle tér vissza, aki ismét Alex Garlanddal (Ex Machina, Napfény) közösen írta a forgatókönyvet. A folytatásban komoly sztárgárdát láthatunk, többek közt Aaron Taylor-Johnson, Raph Fiennes, Jodie Comer, Cillian Murphy és Jack O’Connell is feltűnik. A filmet a tervek szerint még kettő követi, a második részt Fiennes állítása szerint már le is forgatták.

A 28 évvel később 2025. június 19-én érkezik a magyar mozikba