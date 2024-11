Zsidó színházi specializációt indít a Színház- és Filmművészeti Egyetem

Zsidó színházi specializációt indít a 2025-ös tanévtől a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) – írta meg a Telex. Az ötéves színművész képzést az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) kezdeményezte az SZFE-nél, ahol héber nyelvtudástól és vallási hovatartozástól függetlenül várják a jelentkezőket.

A csütörtök délelőtt rendezett sajtótájékoztatón a lap beszámolója szerint az SZFE rektora, dr. Sepsi Enikő elmondta, hogy örült, amikor az SZFE kuratóriumi elnökétől, Vidnyánszky Attilától értesült a specializációról, és hatékonyan tudtak együttműködni a képzésben részt vevő Milton Friedman Egyetemmel is, akik a héber nyelv és a zsidó kultúra oktatását vállalják.

A zsidó színházi képzésben részt vevő 7-9 hallgatónak két osztályvezetője lesz, egyikük Maia Morgenstern román színésznő, a bukaresti jiddis színház igazgatója, aki többek között A passió című Mel Gibson-filmből ismert. A másik osztályvezető Réczei Tamás színházrendező, dramaturg, a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány elnöke.

Az alapítók szerint a képzés célja az, hogy a hallgatók a diplomaszerzés után az EMIH épülő kulturális létesítménye, a Baross utcai Firgun Színház színészei legyenek, így a diákok már a jelentkezésükkor vállalják ezt.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója elmondta, hogy az SZFE-s munkát megelőzi egy előkészítő képzés is, amit a Nemzeti Színházban tartanak.

Én tényleg úgy gondolom, a magyar színjátszás nagyon-nagyon sokat köszönhet a zsidóságnak, ezért fontos, hogy a Nemzeti Színház is álljon bele ebbe a történetbe, ezzel is jelezze, hogy van egy folytonosság

– hangsúlyozta az igazgató.

A sajtótájékoztatón jelen volt Szinetár Miklós rendező is, aki oktatóként szintén részt vesz majd a képzésben, és aki szintén méltatta a magyar zsidóság színházi kultúrában betöltött szerepét. Szinetár az egyetem alapítványi átalakításánál kiállt a tiltakozó diákság mellett, akkor lapunknak úgy fogalmazott: „Mindaz, ami most az SZFE-vel történik, rövid távon ugyan sok kárt okozhat, de hosszú távon nem lesz hatással a magyar színjátszás egészére. Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal avatkozott be a politika a művészetbe, és mindig kudarcot vallott”.

Az EMIH-t vezető Köves Slomó szerint az SZFE új képzése egy újabb lépés a magyarországi zsidó identitás megélésére, ezért nagy reményeket fűznek a terveik szerint jövőre megnyíló Firgun színházhoz. A programban részt vevő hallgatókat a nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják majd, amiben egy izraeli egyetem lesz a partnerük.