A macskakövön, szűk platformcipőben kell bebizonyítaniuk, hogy ők az új Palvin Barbik

Tyra Banks a világ egyik legkeresettebb manökeneként megtestesítette mindazt, amit szupermodellnek neveznek, nem véletlen, hogy mikor a kétezres évek elején a zenei tehetségkutatók mintájára megalkotta ugyanarra a sémára épülő saját modellneveldéjét, azonnal a képernyőkre tapadtak a nézők. A Topmodell leszek! (America’s Next Top Model) irtózatos népszerűségnek örvendett, Banks évről évre zsűrizte a modellaspiránsokat, a műsort pedig úgy nézték az amerikaiak, mintha nem lenne más a tévében. A Topmodell leszek! huszonnégy évadot élt meg, az egyre csökkenő nézettség és a szériát övező botrányok miatt 2015-ben maga Banks jelentette be, hogy 22 évad után véget ér a műsor.

Negatív visszhangot váltott ki például az, hogy egyik évadról a másikra Banksen kívül kirúgták a közönségkedvenc zsűritagokat, de olyan kritikák is napvilágot láttak, hogy a fotókon szándékosan sötétítették a fekete modellek bőrét, a zsűri gyakran nagyon érzéketlen volt a versenyzőkkel szemben, ráadásul a győztesek közül szinte senkiből sem lett az a bizonyos következő nagy topmodell. Az idő is eljárt felette, mert ugyan azt hirdette a műsor, hogy bárkiből lehet topmodell, épp a divatszakma kegyetlen és kirekesztő voltát erősítették azok a momentumok, amikor például Banks fogszabályzásra küldött volna egy lányt, vagy egy másikat gyakorlatilag az akarata ellenére megnyírták. Hiába próbálkoztak nyitni, Ashley Graham személyében egy plus size modellt beültetni a zsűribe, módosítani a korhatáron és a magasságkorláton, ezek már inkább tűntek kétségbeesett próbálkozásoknak, mint valós megoldásoknak. A VH1 azonban úgy látta, megtépázott kultusz ide vagy oda, újraélesztik a szériát, amely még két évadot élt meg, és Banks hiába mondta, hogy egy utolsó, huszonötödik évad lehetne a méltó lezárás, nagyon úgy néz ki, valóban nincs már rá igény, 2018 óta ugyanis semmi mozgás nincs az America’s Next Top Model körül.

Azt gondolhatnánk, hogy a Magyarországra gyakran jókora késéssel megérkező műsorformátumok esetét követve huszonnégy évaddal és hat évvel később ér el a modellkereső, ám ez nem igaz. De emlékszik egyáltalán bárki arra, hogy viszonylag elég korán, 2006-ban megvolt az America’s Next Top Model magyar debütálása is? A Topmodell leszek akkor a Viasaton debütált, nem aratott óriási sikert, ahogy az azóta világhírűvé vált Palvin Barbara előfutárát sem adta meg a divatvilágnak, mindenesetre kitermelte például Iszak Esztit, aki hiába esett ki a műsor elején, ez indította el karrierjét. A Topmodell leszek győztese végül Nagy Réka lett, de belőle sem lett szupermodell, leginkább onnan ismerheti a szélesebb közönség, hogy az Aranyéletben ő alakította az Olasz Renátó által játszott Márk egyik barátnőjét.

A műsor nem aratott zajos sikert, nem is újították meg a második évadra. Majdnem húsz évvel később a TV2-nél érezték úgy, hogy itt van az ideje egy újabb modellkeresőnek, és új, az amerikai címre jobban hajazva Next Top Model Hungaryként restartolták a műsort. A realityk, párkeresők és tehetségkutatók tengerében még akár újszerű formátum is lehetne egy ilyen jellegű műsor, ráadásul a magyar nézők körében kifejezetten népszerűek az olyan hasonló, csinos nőkre építő műsorok, mint például a szépségversenyek. Emellett Palvin karrierje, ezzel együtt nemzetközi sztárrá avanzsálása is olyan húzóerő lehetett, ami miatt vélhetően szélesebb körben növekedhetett meg az érdeklődés a modellszakma és a szépségipar iránt.

Bár nyilván az amerikai mintára Palvin zsűribéli szerepeltetése lehetett volna az igazán nagy aduász, hisz a Topmodell leszek! legnagyobb húzóereje maga Banks volt, azt azért sejteni lehetett, hogy a magyar modell nem ül be a zsűribe – igaz, azért a nevének emlegetését nem hagyják ki: a tízmillió forintos nyeremény mellé azt is kínálják, hogy a Palvint is képviselő ügynökség szerződik le majd a győztessel. Ha a modell esetében be is kellett érni csupán a jól csengő név ismételgetésével, a TV2 igyekezett azért releváns divatszakembereket beültetni a négy fontos székbe.

Ördög Nóra műsorvezető mellett a műsorban feltűnik

Axente Vanessa – Palvin és Mihalik Enikő mellett az egyik legismertebb magyar modell, aki nagyjából minden kifutón és címlapon megfordult már, ami számít

– Palvin és mellett az egyik legismertebb magyar modell, aki nagyjából minden kifutón és címlapon megfordult már, ami számít Tomán Szabina – Tománnal a magyar kereskedelmi tévézés nagyon jól járt: ha kell, üzletasszonyi kvalitásait kamatoztatva befektetői műsorban bírál (Cápák között), ha kell, az egykor ugyancsak modellként dolgozó Tomán manökeneket is tud irányítani

– Tománnal a magyar kereskedelmi tévézés nagyon jól járt: ha kell, üzletasszonyi kvalitásait kamatoztatva befektetői műsorban bírál (Cápák között), ha kell, az egykor ugyancsak modellként dolgozó Tomán manökeneket is tud irányítani Merő Péter – az egykor balettművészként dolgozó Merő ma már az egyik legismertebb hazai divattervező, ő tervezte többek közt Várkonyi Andrea esküvői ruháját és Palvin menyecskeruháját is

– az egykor balettművészként dolgozó Merő ma már az egyik legismertebb hazai divattervező, ő tervezte többek közt esküvői ruháját és Palvin menyecskeruháját is Tombor Zoltán – az egyik legismertebb magyar divatfotós, aki előbb Olaszországban, majd New Yorkban fotózva dolgozott a legnagyobb divatmagazinoknak, többek közt Alicia Keyst és Sophie Marceau-t is fotózta.

Magyar viszonylatban tehát sikerült szaktekintélyeket ültetni a zsűriasztal mögé, és bár olyan hisztérikus sikítások nincsenek, mint az amerikai változatban Banks láttán, a versenyzők láthatóan meg vannak illetődve a szakmában nagynak számító nevektől. De jót is tesz a műsornak, hogy nem fojtja meg a zsűrit a sztárhisztéria, a magyar négyes első ránézésre sokkal szakmaiabbnak tűnik, mint az amerikai.

A magyar formátum szinte egy az egyben leköveti az amerikait: rövid bemutatkozás, catwalk és egy hozott fotó alapján döntik el, beszavazzák-e az adott lányt a versenyzők közé. A lényeget itt sem felejtik el hangsúlyozni: nem csupán egy szép arcot keresnek, hanem egy karaktert, aki kaméleonként képes a kihívásoknak megfelelően hétről hétre átlényegülni. Ennek megfelelően a lányok nagy része nemcsak pózol, hanem szerepel is, szomorú háttértörténettel igyekszik árnyalni a motivációkat, mások ripacskodással próbálják felhívni magukra a zsűri figyelmét. És mivel 2024-et írunk, a magyar változat ugyancsak leköveti a divatvilágot is elérő reformokat: instant igennel szavazzák be a plus size vonalat képviselő modelleket, azokat, akik valamilyen testi hátránnyal érkeznek, de a sokszínűség jegyében külföldi szereplőknek is szavaznak bizalmat.

Ennek kicsit ellentmond, hogy azért van, akinek odavetik, hogy „fogynod kéne”, de például annak ellenére, hogy sokat hangoztatják a legalább 175 centis magasságot, láthatóan szemet hunynak a modellszakmát korábban szigorúan meghatározó számok felett. És ahogy az amerikai változatban is, itt is van olyan versenyző, aki édesanyaként már bőven harminc felett jár, és bár elhangzik az egyik zsűritagtól, hogy huszonöt év felettieknek nem akart szavazatot adni, mégis beszavazzák, így közvetítve azt az üzenetet, hogy mára – ha sok kritika szerint csak látszólag – szélesebbre tárja a kapuját a divatvilág.

Ami viszont szembetűnő, hogy míg az amerikai változatban többé-kevésbé valóban a természetességet hirdették, addig a magyar változatban sokkal látványosabb arányban szerepelnek olyan nők, akikről ordítanak a nem feltétlenül jól sikerült szépészeti beavatkozások, márpedig ha valahol meghúzza a divatszakma azt a bizonyos határt, az a természetesség. Egyelőre úgy fest, hogy a kezdeti epizódok alapján semmit nem kezd a természetes és művi szépség, illetve annak a divatvilágban való reprezentációjával a műsor, mindenesetre Axente már megjegyezte halkan az egyik lány láttán, hogy „sok minden meg van azért rajta csinálva”.

Az első látásra egészen kedves és megengedő zsűrin túlverekedve magukat aztán jönnek azok a feladatok, amelyeket látva a verseny inkább tűnik morbid kiképzőtábornak, mint manökenválogatónak: rossz nézni, ahogy nem megfelelő méretű platformcipőben kell macskaköves lépcsőket mászniuk a versenyzőknek, ám az eredeti Topmodell leszek!-nek mindig is része volt a sokszor megalázó és cseppet sem veszélytelen versengés. Ez a magyar változatból sem marad ki, annyi különbséggel, hogy ezúttal például a Néprajzi Múzeum lépcsői biztosítják a helyszínt a bizarr catwalkhoz, amit ember legyen a talpán, ha valaki végig bír nézni felszisszenés nélkül.

A modellkeresős műsorformátum érdekes hibrid: a nagyobb részét adják a divatszakmához szorosan kapcsolódó jelenetek, azok, amelyek segítségével a dizájnerruhák és megpakolt sminkasztalok mögé nézve enged betekintést a műsor. Ám tagadhatatlanul hozzátartozik a reality jelleg is, amelyet a magyar változat is követ: a szerencsés kiválasztottakat egy őrült puccos villában szállásolják el. És ahová több mint egy tucat bizonyítási vágytól égő, és a nyomás alatt roskadozó nőt zárnak, ott borítékolt az intrika, az áskálódás, a krokodilkönnyek. Ez már a kezdetekben megmutatkozik, míg a kifutón és a képeken a tökéletesen megnyerő mosoly látszik az arcokon, addig a színfalak mögött mindez kaján vigyorrá változik néhány lány arcán, amint egy-egy versenyzőtársuk kudarcát látják.

A Next Top Model Hungary egyelőre szolgalelkűen követi a nagykönyvben leírtakat, a magyar valóságban mégis kicsit furcsán légüres térnek tűnik a csillogó divatbemutatók és dizájnerruhák világa. Ennek ellenére a tévés felhozatalban hiánypótlónak mondható, ráadásul amiatt, hogy Magyarország nem éppen nevezhető divat-nagyhatalomnak, hasznos néznivaló lehet azok számára, akik érdeklődnek a divatipar iránt. Csak épp kap egy kis realitykörítést és néhány kibicsakló bokát is.

A Next Top Model Hungary március 17-től látható vasárnap esténként a TV2-n