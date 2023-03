Lebontanának egy budai iskolaépületet, a kerület minden erejével megpróbálja ezt megakadályozni

Helyi védettség alá vonnák a házat, a bontást támogató tervtanácsi véleményt pedig nem adják ki.

Vasárnap drámai cikk jelent meg az Indexen, ami szerint rövidesen lebonthatják az Árpád Gimnázium korábbi, Frankel Leó út mentén álló épületét, az ügyet pedig egy helyrajzi számot érintő probléma is nehezíti.

A Kormányhivatalhoz február 24-én jutott el a Frankel Leó út 112. számú, lakott társasház címére szóló, de a volt oktatási épület helyrajzi száma kíséretében (14960) leadott bontási engedélykérés, ami mostanáig nem kapott zöld utat, leírásában pedig mindössze a következő rejtélyes kifejezés olvasható:

INTÉZMÉNYI RENDELTETÉSŰ ÉPÜLET BONTÁSA.

A hatóság sajtómegkeresésünk után egyetlen helyszínrajzot, vagy tervlapot sem tett elérhetővé, hogy kiderüljön: a tervezett munkák az egész épületet, vagy csak egy részét érintik-e.

Az 1905-től 1940-ig az Árpád Gimnázium, 1988-tól pedig a gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd 2004-2007 között jogutódja, a Szent István Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézetének otthont adó saroképület 1905-ben, Löffler Béla és testvére, Löffler Samu Sándor tervei szerint született, falai közt pedig nem csak tantermek, de lakások is helyet kaptak.

A helyrajzi számok kuszasága miatt csalást sejtő Index szerint a 2022 őszén tulajdonossá vált Premium Property Investment Kft. teljes eltüntetésben gondolkodik, ez pedig nyilvánvalóan nem kizárható, így kérdéseinkkel a II. kerületi Önkormányzathoz fordultunk.

Őrsi Gergely polgármester válaszában kijelentette:

a helyi védelem alá helyezés az önkormányzat utolsó eszköze, amivel megakadályozhatja egy-egy történelmileg vagy építészetileg fontos épület bontását, miután 2020. március 1-től a az építésügyi hatósági hatáskörök, a folyamatban lévő ügyekkel együtt átkerültek a Kormányhivatalához,

erre pedig megvan a lehetőség, hiszen a bontási engedély még függőben van.

A most elindított védettségi folyamat átfutási ideje hosszú ugyan, a kerület főépítészi irodája azonban hozzátette:

a bontást támogató pozitív településképi véleményt nem fogják megadni.

Az önkormányzat hozzátette: ők is csak a sajtóból és egy járókelőtől értesültek az engedélykérésről, az építési érték megőrzése, a műemléki környezet, a helyrajzi számok tisztázatlansága, illetve az épület a dunai látképben való szerepe azonban mind a kiradírozás ellen szól.

Kérdéseinkkel a 2017-ben alapított Premium Property Investment Kft-t is megkerestük, aminek tulajdonosa és ügyvezetője a dél-karolinai Andersonban élő amerikai állampolgár, a Magyarországon több céghez is kapcsolódó Labash Joseph. Választ cikkünk megjelenéséig nem kaptunk, így reakciójával cikkünket frissítjük majd, vagy új hírben számolunk be a fejleményekről.