82 éves korában meghalt Raquel Welch amerikai színésznő, a hatvanas-hetvenes évek egyik legnagyobb szex-szimbóluma, írja a BBC. Welch szerda reggel rövid betegséget követően hunyt el.

A színésznő A három testőrben nyújtott alakításáért 1974-ben Golden Globe-ot kapott, illetve 1987-ben is jelölték a Right to Die című filmben játszott szerepéért.

Raquel Welch Jo Raquel Tejada néven született 1940-ben Chicagóban. Első nagy sikerét a Fantasztikus utazás című sci-fiben aratta 1966-ban. Ugyanebben az évben forgatták vele az Egymillió évvel ezelőtt című filmet, amely meghozta a nagy áttörést, írja az MTI. Később olyan legendás hollywoodi személyiségekkel dolgozott együtt, mint James Stewart, Frank Sinatra, John Huston, illetve Burt Reynolds.