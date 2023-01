Nicolas Cage inkább játszana Star Trek-filmben, mint egy új Csillagok háborúja-epizódban

Nicolas Cage mostanában egyáltalán nem karba tett kézzel ül egy trópusi sziget homokos tengerpartján, hiszen a főszereplésével készült western, a tengerentúlon néhány napja bemutatkozó The Old Way reklámozása mellett a Drakula szolgájáról szóló horrorvígjátéka, a Renfield (ennek előzetesét mi is megmutattuk) áprilisi premierjére is készül, számtalan interjút adva a lapoknak.

Ezek egyike során Kevin Polowy-val beszélgetett, akinek egy kérdésre meglepően nyíltan válaszolva arról beszélt, hogy

egyáltalán nem érdekli a Csillagok háborúja-univerzum, hiszen Star Trek-rajongó, és az Enterprise csillaghajón képzeli el magát, mivel William Shatnert nézve nőtt fel, az új filmeket pedig imádja.

Nicolas Cage does not want to be in The Mandalorian or the Star Wars universe (sorry, Pedro Pascal).

“I’m a Trekkie. That’s where I roll… I’m not in the Star Wars family. I’m in the Star Trek family.” pic.twitter.com/958e7picw4

— Kevin Polowy (@djkevlar) January 7, 2023