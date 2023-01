Nicolas Cage lubickol Drakula szerepében, és a vérben is

Előzetest kapott a Drakula szolgájáról szóló horrorvígjáték.

Nehéz testhezállóbb szerepet elképzelni a ripacskodást művészi tökélyre fejlesztő Nicolas Cage-nek, mint Drakula grófot. Most megérkezett a Renfield című horrorvígjáték előzetese, amely alapvetően a címben is megnevezett szolgálóról szól, aki próbál vérivó urától elszakadni. Ennek érdekében még egy önsegítő csoportba is elmegy, ahol a többieknek csak lassan esik le a tantusz, hogy itt többről van szó, mint egy hagyományos mérgező kapcsolatról. A kétségbeesett Renfieldet a komikus képességeit immár többször is bizonyító Nicholas Hoult alakítja (A kedvenc, Nagy Katalin – A kezdetek), az előzetes végén pedig Cage is feltűnik a színen, a hozzá méltóan teátrális belépővel. A rendező Chris McKay, akinek többek között a Lego Batman – A filmet is köszönhetjük. A Renfield premierje április 13-án lesz.