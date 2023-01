A várva várt Last Of Us mellett Harrison Ford élete első komoly sorozatszerepét is elhozza a január

A várva várt Last Of Us mellett Harrison Ford élete első komoly sorozatszerepét is elhozza a január

Az HBO új nagy dobása, a legendás The Last Of Us videojáték adaptációja, egy új Elena Ferrante-adaptáció, Harrison Ford mint túl őszinte agyturkász és minden eddiginél erősebb nem angol nyelvű felhozatal is érkezik 2023 első hónapjának sorozataiban. Januári sorozatajánlónk.

Kaleidoszkóp, Netflix Január 1. Eric Garcia sorozata egy heist/bankrablás 24 évre nyúló történetét meséli el, melynek a különlegességét az adja, hogy az első hét részt bármilyen sorrendben lehet majd nézni, úgyis értelme lesz a sorozatnak: miután minden néző megnézi a bevezetőt, a Netflix véletlenszerűen adagolja a következő epizódokat, egyedül a finálé helye lesz azonos mindenkinél. Főszerepben a Breaking Bad Gus Fringjeként megismert Giancarlo Esposito. Tolakodó pillantás, Netflix Január 1. Brazil krimisorozat egy hackernőről, aki mellesleg kukkoló is, és utóbbi szenvedélye miatt veszélyes nyomozásba bonyolódik. A felnőttek hazug élete, Netflix Január 4. Elena Ferrante regényének adaptációja szokás szerint Nápolyban játszódik, de most a kilencvenes években: itt él a tizenéves Giovanna (Giordana Marengo), akinek a város rosszabb hírű negyedében élő nagynénje, Vittoria (Valeria Golino) mutatja meg a város és az élet valódi oldalát. Koppenhágai cowboy, Netflix Január 5. Nicolas Winding Refn második saját sorozata az első dán nyelvű munkája lesz Az elátkozott város 3. című 2005-ös filmje óta. A noir-thrillernek leírt sorozat a koppenhágai alvilágban játszódik, ahol a bosszúra éhes Miu (Angela Bundalovic) a nemezisét, Rakelt (Lola Corfixen) keresve ás le a múltjába. Ginny és Georgia 2., Netflix Január 5. Az anya-lány kapcsolat dinamikája miatt a Gilmore Girls sötétebb utódának nevezett sorozat első évada leginkább arról lehet emlékezetes sokaknak, hogy felbosszantotta Taylor Swiftet, de a Netflixet ez nem tántorította el a folytatástól. Miután az első évad végén kiderült, hogy Georgia meggyilkolta Ginny mostohaapját, további csontvázak potyoghatnak ki a szekrényből, miközben Georgia esküvőre készül Paullal. A férjem nevében, Netflix Január 5. A Bernhard Aichner regényéből készülő, osztrák thriller sorozat fő motívuma a bosszú: miután a temetkezési vállalkozó Brünhilde (Anna Maria Mühe) férjét a szeme láttára gázolják halálra, a gyilkosok nyomába ered, és ezzel nem kis veszélynek teszi ki magát. A fúrótorony, Amazon Prime Video Január 6. A Trónok harcából ismert Iain Glen is szerepel ebben az olajfúrótornyon játszódó misztikus thrillerben: a legénységet titokzatos köd szakítja el a külvilágtól, és olyan erőkkel kell szembeszállniuk, amelyek meghaladják képzeletüket. Bécsi vér 3, Epic Drama Január 9. A Freud-tanítvány Max és a marcona detektív, Oskar századfordulós bécsi kalandjai új évadhoz érkeznek. A maikoház szakácsa, Netflix Január 12. A gésának készülő maikók életébe betekintést nyújtó japán sorozatban két lány költözik Kiotóba. Mindketten maikónak állnak, de a sorsuk aztán más-más útra szánja őket. Vikingek: Valhalla 2, Netflix Január 12. A nagysikerű Vikingek sorozat folytatása Leif Eriksson idején játszódik, a második évadban a kreátor, Jeb Stuart szerint az Észak-Európán kívüli világot is megismerik a sorozat főhősei. Servant 4, Apple TV+ Január 13. Az M. Night Shyamalan által executive producerként is jegyzett pszichológiai horror/thriller sorozat utolsó évadában vélhetően fény derül az összes rejtélyre, mindenekelőtt pedig arra, kicsoda Leanne Grayson? Vadászok 2, Amazon Prime Video Január 13. Az Al Pacino főszereplésével készült nácivadászos sorozat elég sok bírálatot kapott, ennek ellenére három év elteltével készült belőle egy második évad, mely az utolsó is lesz egyben. David Weil alternatív történelmi sorozatának második évadában már egyenesen a Dél-Amerikában rejtőzködő Adolf Hitler lesz a nácivadászok célpontja. Túl a vörös kanapén 3., Netflix Január 13. Búcsúzik nézőitől a Túl a vörös kanapén is: Alex Pina sorozatának szexmunkás főhősnői tovább menekülnek a stricijeik elől, és természetesen rengeteg kaland és akció várja őket az utolsó évadban is. The Last of Us, HBO Max Január 15. Az HBO legfontosabb januári premierje a híres videójáték adaptációja, melyet a Csernobilt is jegyző Craig Mazin fejlesztett sorozattá. A posztapokaliptikus sorozat főhőse Joel (Pedro Pascal), akinek az egész, katasztrófa utáni Amerikán át kell juttatnia a gondjaira bízott Ellie-t (Bella Ramsey). Tiszta Mandalorian, csak Baby Yoda helyett kislánnyal, a Földön. Az HBO első játékadaptációját Kanadában forgatták, és ez lett az ország eddigi legnagyobb tévés produkciója. Azok a ’90-es évek show, Netflix Január 19. Az Azok a ’70-es évek show folytatása új tinigenerációval, vagyis a nagysikerű szitkomot újratöltik, és a hetvenes évek helyett már a kilencvenes évek fiataljain nevethetnek a nézők. Néhány szereplő megmarad az eredetileg 1998 és 2006 között futó sorozatból, ám az új főszereplők természetesen fiatalok. Nők a fronton, Netflix Január 19. Első világháborús sorozat négy nőről, akik a francia front hátországában maradtak, és akiket összeköt a sorsuk: Marguerite (Audrey Fleurot), egy titokzatos párizsi prostituált; Caroline (Sofia Essaïdi), aki a családi üzem élére került; Agnes (Julie De Bona), egy rekvirált zárdában dolgozó főnöknő; és Suzanne (Camille Lou), egy feminista ápolónő. Truth Be Told 3, Apple TV+ Január 20. Harmadik évadához érkezett az Apple TV+ egyik korai produkciójaként indult bűnügyi sorozat, melyben Octavia Spencer egy true crime-podcast műsorvezetőjeként old meg komplikált gyilkossági ügyeket. Ezúttal eltűnt fekete lányok nyomába ered. Az elnökjelölt, Netflix Január 20. Egy idealista, fekete pedagógus véletlenül esélyessé válik a francia elnöki címre ebben a vígjátékban, amelyet a főszerepet is alakító Jean-Pascal Zadi, valamint François Uzan készített. Az alapsztori egyébként emlékeztethet A nép fia című ukrán sorozatra, Volodimir Zelenszkijjel a főszerepben, de ez nem egy remake. A kígyók úrnője, Netflix Január 20. Török fantasysorozat, melyben Şahsu Adanába megy egy előadásra, újra találkozna elhidegült nagyapjával. De hamarosan egy legenda kellős közepén találja magát. Fauda 4, Netflix Január 20. A világszerte népszerű izraeli akciósorozat új évada, melyet többek között azért szokás dicsérni, hogy két oldalról mutatja be a palesztin-izraeli konfliktust. Az új évadot az ukrajnai háború miatt részben Magyarországon forgatták. A rendkívüli, Disney+ Január 24. A Killing Eve (Megszállottak viadala) producerei által jegyzett brit vígjáték sorozatban 18 éves kora felett mindenki szupererőt kap, és az a rendkívüli, akinek nincs szuperereje. Ilyen a 25 éves Jen, aki természetesen magának is szupererőt szeretne, ezért meg is próbálja megszerezni azt. De tényleg kell szupererő mindenkinek? Sarokba szorítva, Netflix Január 25. E mexikói sorozatban Angela női pankrátorrá válik, hogy visszanyerje lánya szeretetét. Vajon sikerrel jár? Végtelen éjszaka, Netflix Január 25. Valódi események inspirálták ezt a brazil drámasorozatot: 2013-ban a Santa Maria városában található Kiss diszkóban kitört tűzben 242 ember vesztette életét. Direkt terápia, Apple TV+ Január 27. Az Apple TV+ szokásához híven újabb szupersztárt állít csatasorba: Harrison Ford ezúttal egy gyászoló pszichológust alakít, aki túlzottan őszintén kezd beszélni a pácienseivel, mellyel az ő életüket és a sajátját is teljesen megváltoztatja. Lockwood és tsa., Netflix Január 27. Jonathan Stroud nálunk is megjelent young adult regényfolyamának filmsorozatos feldolgozásában tinédzser szellemvadászoknak szurkolhatunk. Az eltűnt lány, Netflix Január 27. A spanyol sorozat Javier Castillo bestsellerén alapul: Amaya Martin eltűnik, és a hatóságok már feladják a keresését, amikor váratlan bizonyítékot kapnak a szülők, miszerint a kislányuk él. De hol és ki rabolta el?