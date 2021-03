Taylor Swift kiakadt egy sorozatra, amiben a pasizási szokásain viccelődnek

A Netflixen nemrég debütáló Ginny and Georgia című sorozat mostmár biztosan nem a kedvence Taylor Swiftnek, hiszen elhangzik benne egy olyan poén, ami neki nagyon tetszik. Először a rajongói szúrták ki a poént, aminek következtében Swift neve felkapott lett a Twitteren. Valószínűleg ő is észrevette, ezért úgy döntött, felszólal ellene. Az egyik jelenetben a két főszereplő vitatkozik, majd egyszer csak elhangzik a beszélgetésben az énekesnő neve is:

Swift is közzétett egy tweetet, leírta, hogy 2010 kéri vissza ezt a szexista, felszínes poént. Hozzátette, hogy abba kéne hagyni, hogy a keményen dolgozó nőket ennyire degradálja a társadalom, és az efféle poénoknak nem szabadna, hogy létjogosultságuk legyen.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021