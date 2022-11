Megzenésített Elon Musk-idézet festi alá a magányos gerincfűző kalandjait

Elon Musk fiktív útifilmjének soundtrackje is lehetne az új GLORIA dal és klip – jellemzik alkotói a CRT-hez készített videót. GLORIA, azaz Dányi Krisztina hamarosan megjelenő debüt lemezének egyik dalához Mazzag Izabella és Kiszler Dániel készített. A klip egyik érdekessége, hogy az énekesnő nem tűnik fel benne, a rendezőnő játssza a főszerepet.

Bár Mazzag eddig eltérő stílusú előadóknak rendezett szakmai díjakkal is elismert klipeket (Esti Kornél, Krúbi, Kapitány Máté, Lil Frakk, Ress, 6363, Anima Sound System), közte és Dányi között hamar szoros és organikus kapcsolat alakult ki. Ezt mutatja az is, hogy Dányi egyáltalán nem aggódott amiatt, hogy ő nem volt jelen a forgatáson, és a teljes folyamat során csak online kommunikáltak.

A videoklipben egy külföldi utazás valós és fiktív képei elevenednek meg.

Az útifilm koncepciója már az első néhány hallgatáskor eszembe jutott; egy hangulatában hidegebb, gépiesebb tónusú, motívumaiban struktúráltabb felépítésű videót képzeltünk el. Viszont amikor Kiszler Dani operatőrrel elkezdtük bevenni Olaszországot és sorra gyűjtöttük az élményeket, rájöttünk, hogy csak fejben működött az eredeti koncepció: ha beépítjük az utazásunk során megélt hangulatokat, sokkal jobban meg tudjuk fogni a dal mondanivalóját

– nyilatkozta a filmről Mazzag. Az, hogy ő lett végül a főszereplő az alkotási folyamat során alakult ki.

Vannak dolgok, amiket mindketten szeretünk Izával. Például a How To with John Wilson című sorozat, és a természetfilm mint műfaj felmerültek, amikor először találkoztam vele. Nekem nagyon tetszik az a vicces nyilvánvalóság és irónia, amit a képeslapokat imitáló kimerevített képek adnak, de közben az egész film szép és romantikus

– sorolta az inspirációforrásokat.

Az útifilm műfaja egyébként valóban adta magát; a CTR ugyanis szó szerint egy utazásról szól. GLORIA elmondása szerint egy techno-optimista himnusz, ami kicsit önmaga paródiája is. A refrén például konkrétan egy Musk-interjú idézete („We look for driveable space”, azaz vezethető tereket keresünk”); a szöveg szerint pedig a dal főszereplője egy önvezető autónak ad instrukciókat. Ezek az instrukciók azonban nem úticélok, hanem olyan dolgok, amelyekre a legtöbb ember vágyik: a jobbá válás lehetősége, az igazság felkutatása, vagy a teljes újrakezdés opciója.

A CTR a hetedik dal, amely hallható GLORIA hamarosan megjelenő bemutatkozó albumáról: az áprilisban megjelent LVS-re és az augusztusi WRD-re három-három dal került fel. Ezeket, és eddig sosem játszott szerzeményeket is bemutat majd a Magyar Zene Házában december 9-én, a lemezbemutató koncerten. Dányi 2018 óta dolgozik aktívan ezen az anyagon, GLORIA perszónája 2020-ban született meg Szombat Éva Capa-díjas fotós közreműködésével. A karaktert, akiről nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ember-e vagy android, a metamodernizmus inspirálta. A lemezbemutató alkalmából GLORIA egy egzotikus, jövőbeli klubba invitál minket, ahol az Operátorokkal (Molnár Bencze – jazzbois; Sabák Péter – Amoeba, Másfél; Boros Levente – Amoeba, ex-The Qualitons) együtt zenél majd. Az előadás rendezője a Staféta közönségdíjas Göndör László (Nagymamával álmodtam), koreográfusa Cuhorka Emese (A létezés eufóriája), a vizuálért Karcis Gábor felel, GLORIA jelmezeit pedig Müller Karol álmodta meg.