bűnügycsákánycsömendemberölés
Belföld

„Nem akartam megölni a feleségemet, de provokált és elpattant nálam a húr!” – vallotta a csákányos gyilkos

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 09. 14:01
police.hu

Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla kedden azt a 49 éves P. Csabát,  aki tavaly májusban brutálisan kivégezte a feleségét Csömenden. Értesüléseink szerint férfi több mint tízszer sújtott le a kétgyermekes Anitára egy csákánnyal és egy konyhakéssel.

A Pécsi Ítélőtábla tájékoztatása szerint a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak közöttük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május hatodikán már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében A vita hevében a kétgyermekes anyuka lekevert egy pofont a férjének, majd kiment az udvarra.

A férj követte és megütötte feleségét. Az eleső nőt ezt követően P. Csaba megrúgta, megtaposta, egy csákányfejjel és egy késsel is bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az elkövetőt a rendőrség fogta el. A minősített emberöléssel vádolt férfi azt mondta, hogy szerette a feleségét, és nem akarta megölni őt. Azt állította, hogy a féltékenységek miatt kialakult veszekedések során provokálta őt a felesége, és elpattant nála a húr.

A Kaposvári Törvényszék 15 v fegyházra ítélte a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt azzal. hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta az ítéletet.

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