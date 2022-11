Kautzky Armand Szacsvay Lászlóval és Kardos-Horváth Jánossal énekli a Horthy-korszak irredenta dalait

Lesz, lesz, lesz címmel, hazai előadóművészek közreműködésével jelentetett meg CD-t a várpalotai Trianon Múzeum. A tizenkét magyar irredenta dal rockzenei alapokon, szimfonikus zenekarra hangszerelve készült el.

A húszas-harmincas éveket megidéző album dalai Varga Miklós, Pataky Attila, Kardos-Horváth János, Vadkerti Imre, Sárdy Barbara, Varga Viktor, Kalapács József, Géczy Erika, Kautzky Armand, Szacsvay László, és Heit Lóránd előadásában szólalnak meg, közreműködött a MÁV Szimfonikus zenekar, a Magyar Állami Operaház gyermekkara és a kisvárdai Szent László Gyermekkar – közölte a kiadványt gondozó várpalotai Trianon Múzeum csütörtökön az MTI-vel. A hangszerelést Faragó Sándor és Harmati Máté készítette, a zenei rendező Harmati Máté volt. A hanganyagot külön nyomtatott kotta kíséri, a dalok karaoke változatának videóit is elérhetővé teszi a kiadó.

Mint írták, a Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés tárgyi, szellemi hagyatékát. A mostani kiadvánnyal az a célja, hogy a fiatal nemzedékkel is megismertesse a 20. század első felének dalait.

Az irredenta muzsika egy egész nemzetet sújtó, érthetetlen tragédiára adott, ösztönös, lelki gyógyulást kereső válasz. A dalok szövegét az elveszett Magyarország visszaszerzésére irányuló vágyak kifejezésre juttatása, zenéjét pedig a könnyen énekelhetőség, a fülbemászó, gyakran indulószerű dallam jellemezte

– szerepel a közleményben.

Az előadók közül Varga Miklós, Pataky Attila vagy Kalapács József már korábban is részt vettek hasonló szellemiségű műsorokban vagy kiadványokon, de az olyan színészek közreműködése, mint Kautzky Armand vagy Szacsvay László már meglepőbb, nem beszélve a Kaukázus együttes frontemberéről, Kardos-Horváth Jánosról, akiről a 444 megjegyezte, hogy 2014-ben még az LMP képviselőjelöltje volt.