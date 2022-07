Polgárháborúban lerombolt szír szellemvárosban forgat Jackie Chan, botrány lett belőle

Jackie Chan az executive producere annak a Kínai Kommunista Pártot éltető akciófilmnek, amelyet egy, a polgárháborúban lerombolt szír városban, al-Hajar al-Aswadban forgatnak. A forgatás híre felháborodást váltott ki a szírek körében.

A ghost town since a 2018 operation to flush out jihadists, Hajar al-Aswad near the Syrian capital has come back to life as the location of a Jackie Chan-produced action movie.

