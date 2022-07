LEGO szett készült a világ egyik legjobb sorozatából

Kétféle ember létezik, aki szereti a kilenc évadot megélt amerikai The Office (A hivatal) sorozatot (ami a hasonló című brit széria remake-je), meg aki nem. Én az előbbi csoportba tartozom, sőt meg vagyok győződve róla, hogy a Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer (és mások) főszereplésével készült széria minden idők egyik legjobbja. Aki hozzám hasonlóan érez, annak lehet jó hír, hogy a LEGO július 15-én bejelentette: hivatalos készletet dobnak piacra a sorozat alapján, ami 2022. október 1-től lesz megvásárolható, méghozzá 45 990 forintért.

A szett 1164 alkatrészt tartalmaz, és összesen 15 minifigura kapott benne helyet, a széria legismertebb szereplői: Michael, Dwight, Jim, Pam, Ryan, Angela, Oscar, Kevin, Stanley, Kelly, Phyllis, Meredith, Creed, Toby és Darryl, továbbá Angela egyik macskája, Garbage. Az elemekből természetesen a sorozat központi helyszíne, az iroda építhető meg, ami tele van az ikonikus epizódok utalásaival. Van például olyan alkatrész, ami a zselében pihenő tűzőgépet idézi meg, de ott van a készletben Michael legendás bögréje is. A végeredmény 7 cm magas, 30 cm széles és 25 cm mély, és remek dísze lehet bármelyik rajongó szobájának, nappalijának vagy éppen irodájának.

A LEGO 21336 – The Office szett érdekessége továbbá, hogy a dán játékgyártó kifejezetten felnőtteknek szóló termékvonalának része, azon belül is Ideas készlet. Utóbbi azt jelenti, hogy rajongói ötlet alapján készült. Az Ideas program lényege, hogy bárki feltöltheti a saját LEGO építményét az ezen célból létrehozott oldalra, ahol szavazatokat kell gyűjteni.

Amennyiben megadott időn belül összegyűlik 10 000 szavazat, úgy a LEGO fontolóra veszi, hogy hivatalos készletet gyártson-e a rajongói ötletből. A The Office az amerikai Jaijai Lewi elképzelése nyomán született meg, és talán kevesen tudják, hogy már egy magyar srác, Szabó Máté ötlete alapján is készült már hivatalos LEGO, sőt már úton van egy második olyan szett is, amit eredetileg szintén egy honfitársunk, Fehérvári Donát tervezett.