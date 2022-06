Huszonnégy közúti jelzőbójából készített magának páncélt egy japán férfi

Az emberek képesek hosszú órákat, heteket, vagy épp hónapokat eltölteni azzal, hogy furcsa szenvedélyeiknek hódolnak – négyszeresen igaz ez a távol-keleti férfiakra, akik a világ legértelmetlenebb kreálmányaival szórják tele az internetet, pillanatokon belül röhögőgörcsöt okozva az erre fogékony embereknek.

Ezt a csodálatos szokást viszi tovább Tomohiro Jaszui, aki május végén, a Twitteren állt elő élete új főművével, a huszonnégy közúti jelzőbójából született, teljes testét borító műanyagpáncéllal.

I cut 24 traffic cones into small pieces and joined them together to make armor that I could wear. pic.twitter.com/rTAp1msxrd

— 安居 智博 (@kami_robo_yasui) May 27, 2022