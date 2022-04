Vidnyánszky: Soha nem lennék ilyen gőgös, hogy így merjek beszélni

Rövid, de indulatos beszédben reagált Vidnyánszky Attila a Vilniusi Városi Színház performanszára, amellyel a társulat Orbán Viktornak üzent. Ahogy azt mi is megírtuk tegnap, a Vidnyánszky által is támogatott MITEM nemzetközi színházi fesztiválon a társulat az általuk előadott darab végét nem meghajlással zárták, hanem egy performansszal: a színészek időről időre összeestek és felkeltek, mintha golyó érte volna a testüket, a vászonra pedig a Biztos vagy benne, Orbán? feliratot vetítették ki néhány fotóval, amely az 1956-os forradalmat és a jelenlegi ukrán helyzetet ábrázolta.

Szerdán a társulat egyik előadása után rendezett közönségtalálkozón maga Vidnyánszky ragadott mikrofont, és rövid beszédben reagált a történtekre. A Vilniusi Városi Színház által közzétett videóban látszik, hogy a Nemzeti Színház igazgatójának szavait litvánul is tolmácsolták a közönségnek, és a beszéd egy része is hallható:

… azóta a fél Európai Unió kerítést épített. Tudomásom szerint Litvánia is. Sorba mindenki üzent nekünk valamit, ezer éve így élünk, tatárok, törökök, osztrákok, a németek, azok mindig üzennek, ők nagyon tudják, hogy kell élni. A kommunisták üzentek, ők rá is kényszerítettek bennünket arra, hogy negyven évig úgy csináljuk, ahogy ők akarják. Az amerikaiak is rettenetesen tudják, hogy kell élni, most ők üzengetnek. Üzentek ők Irakba, Szíriába is, mindenhova üzentek. Most tudjuk, hogy van egy másik nép is, a litván, az is üzen nekünk. Ettől még mi mindig megmaradtunk a saját véleményünknél, Ezzel együtt sok szeretettel üdvözöljük önöket, katonáink, akik ott ülnek önök fölött a repülőgépekben, akiknek parancsnoka Orbán Viktor, legyenek nyugodtak, hogy annak ellenére, hogy érzéketlenek vagyunk, védik magukat. Az életüket is oda fogják adni önökért. Én nem lennék soha ilyen gőgös, drága rendezőkollégám, hogy így merjek beszélni.