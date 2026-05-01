Jogerős a 2026-os parlamenti választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

Az április 12-ei választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak, a Nemzeti Választási Bizottság pedig – miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt – még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz.

Így tehát elmondható, hogy a választás a Tisza Párt nyerte a szavazatok 53,18 százalékával (3.385.890 szavazat), majd azt követi a Fidesz–KDNP 38,61 százalékkal (2.458.337), a harmadik helyen pedig a Mi Hazánk áll 5,63 százalékkal (358.372) – ők hárman jutottak be a parlamentbe. A Demokratikus Koalíció 1,10 százalékot (70.298) szerzett, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,8 százalékos (51.965) eredményt könyvelhet el.

A Mi Hazánk április 15-én nyújtott be óvást, mert szerintük a Facebookot üzemeltető Meta nem biztosított egyenlő feltételeket az induló pártoknak: Toroczkai László pártelnöknek sem Facebook-, sem Instagram-oldala nem lehet.