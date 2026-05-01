„Az utóbbi időszakban számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tudok azonosulni” – lemondott Lovász László a HUN-REN tudományos tanácsadó testületi tagságáról

Lovász László április 30-án levélben mondott le tagságáról a HUN-REN kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületben – értesült róla a HVG.

A testület tizenhárom nemzetközileg elismert, főként külföldi tudósból áll, akiket Gulyás Balázs HUN-REN-elnök kért fel arra, hogy javaslataikkal és véleményükkel támogassák az irányító testület munkáját a hálózat kutatási stratégiájának fejlesztésében, valamint a nemzetközi beágyazottságának érdekében.

Az egykori MTA-elnök, Abel- és Wolf-díjas matematikus fényképét levették a honlapról, és ennek okáról érdeklődött a HVG, amelynek a következő nyilatkozatot küldték el:

A HUN-REN Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület tagjai közé Gulyás Balázs elnök kért fel 2025 novemberében. Hittem benne, hogy tanácsaimmal szolgálni tudom a magyar tudomány ügyét a HUN-REN új szervezetének bejegyzése után. Most kiléptem, mert a HUN-REN felső vezetői az utóbbi időszakban számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tudok azonosulni.

Az Abel- és Wolf-díjas matematikus a kijelentések közül kettőt emelt ki a HUN-REN elnökének címzett lemondó leveléből. „Az egyik az elnök és Jakab Roland vezérigazgató április 23-án közzétett nyilatkozata, amelyben a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövőjéről című, 13 intézményi főigazgató által aláírt közleményre válaszoltak, és azzal vádolták a kutatóintézeti főigazgatókat, hogy kritikáikat a kutatói önkormányzatiság elvének marginális érvényesüléséről a hálózatot létrehozó jogszabályban pozícióféltés vezérli. Számomra elfogadhatatlan az ilyen személyes támadás olyan kollégák ellen, akik az elmúlt években sokat tettek a magyar tudományért.”

A HUN-REN elnökének és vezérigazgatójának április 26-án jelent meg interjúja a Telexen, amelyben egyebek mellett arról beszéltek, hogy katasztrófának tartanák, ha a Magyar Kutatási Hálózat ismét az MTA berkeiben működne. Ennek kapcsán Lovász László azt írta lemondólevelében, hogy

Az MTA egykori elnökeként, aki hivatali idejének utolsó két évét töltötte azzal, hogy az intézethálózatot az MTA-ból kiszakító kormányzati törekvések ellen harcolt, álláspontom ebben a nagyon markáns kérdésben teljesen ellentétes Gulyás Balázs és Jakab Roland megnyilvánulásaival

– írja a matematikus. Sorait úgy zárja, abban reménykedik, hogy „a magyar tudományos kutatások ügye jobb irányba fordul a közeli jövőben”.