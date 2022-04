Ben Affleck és Matt Damon újra egyesíti erőit, hogy levadásszák Michael Jordant

A Nike korábbi marketingfőnökéről, a legendás Sonny Vaccaróról készítenek közösen életrajzi filmet.

Életrajzi film készül Sonny Vaccaróról, a Nike egykori marketingfőnökéről, akit az tett legendás üzletemberré, hogy a nyolcvanas évek közepén sikerült cipőszerződést kötnie Michael Jordannel, beelőzve az akkor még sokkal nagyobb Adidast és Converse-t is – ez az üzlet teljesen új szintre emelte a céget és jelentősen átalakította a sportcipők piacát is. Az Amazon Studios és a Skydance Sports együttműködésében készülő filmet Matt Damon és Ben Affleck közösen írja, egyaránt szerepelnek benne, és az utóbbi rendezi is. Damon alakítja magát az eltántoríthatatlan Vaccarót, Affleck pedig a Nike egyik társalapítóját, Phil Knightot.

Affleck és Damon legutóbb Ridley Scott tavalyi filmjében, Az utolsó párbajban szerepelt együtt, de pályájuk fontos mérföldköve volt, amikor a Good Will Hunting közösen írt forgatókönyvéért megkapták az Oscar-díjat – abban a filmben is szerepeltek mindketten.