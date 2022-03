Döntsük el végre: ki volt a legjobb Batman?

Batmant nyolc színész alakította a mozivásznon, mielőtt Robert Pattinson színre lépett volna. Ki mit adott a szuperhős figurájához? Összegyűjtöttük a filmtörténet összes Batmanjét: az ismeretleneket, az idiótákat, a klasszikusokat, a mufurcokat és azokat, akik ott sem akartak lenni. De ki volt a legjobb közülük? Szavazzon!

Robert Pattinson már a kilencedik színész, aki mozifilmben alakítja Batmant. Ezt nem egyszerű kiszámolni, nem vettük figyelembe például a gyerek Bruce Wayne-t alakító Dante Pereira-Olsont a Jokerből (mivel ő nem Batmant játszotta el), és figyelmen kívül hagytuk a kismillió Batman-rajzfilmet, amelyeknek a 99 százalékát nem moziban vetítették, a szereplői pedig értelemszerűen rajzfilmfigurák voltak. Ám rajongói nyomásra egyetlen kivételt mégis tettünk, és a rajzfilmes Batman hangját adó színészek legfontosabbikát mégis felvettük az összeállításba.

És hogy kik voltak az első Batman-színészek? Szerintünk ezt senki nem fogja tudni fejből, de most eláruljuk.

Lewis Wilson

Mikor volt Batman? 1943-ban.

Mit adott Batmanhez? Megteremtette Batman mozgóképes alakját, körülbelül ennyi az érdeme. Lewis Wilsonról az égvilágon senki nem tudja, kicsoda, pedig először ő játszotta el a szuperhőst annak első, mozisorozatos feldolgozásában. 15 rész készült a főszereplésével, ezek nagyjából negyedórás, moziban játszott kisfilmek voltak, amelyeket az egészestés filmek előtt, illetve a délutáni és hétvégi matinésávban vetítettek célzottan gyerekeknek. Hasonlóan a korszak Batman-képregényeihez, a mozisorozatot is a világháborús propaganda szolgálatába állították: a szuperhős ellenfele egy bizonyos Dr. Daka, a világuralmi terveket szövögető, japán mesterbűnöző.

Jellemző pillanat: Az első filmes Batman rengeteget pofozkodott puhakalapos, ceruzabajszos gengszterekkel. Ebből mutat be egy bő válogatást az alábbi videó:

Robert Lowery

Mikor volt Batman? 1949-ben.

Mit adott Batmanhez? Egy újabb mozisorozatban játszott főszerepet, amely mai szemmel nézve ugyanolyan bugyuta, unalmas és fárasztó, mint az első. Ez volt a Batman és Robin, 1949-ből, ami – mint a címe is mutatja – nagyobb hangsúlyt helyezett a szuperhős és fiatal védence kapcsolatára. Az eredeti képregényeknek ez a motívuma néhány évvel később annyira felháborította a tekintélyes pszichiátert, Fredric Werthamet, hogy összekapcsolta a fiatalkori bűnözés és más deviáns – Wertham utal rá: homoszexuális – viselkedési formák elterjedésével, és nagy port kavaró könyve, Az ártatlanok elcsábítása a képregények öncenzúra-rendszerének kialakításához vezetett. Ám Robert Lowery erről még mit sem tudott: jóravaló kaszkadőr és B-filmes színész volt, aki a későbbi tévés Supermannel, George Reevesszel is játszott együtt az 1942-es Sex Hygiene című filmben, amely a nemi betegségek veszélyeire figyelmeztette az idegenben harcoló amerikai katonákat.

Jellemző pillanat: A Batman és Robin hasonlóan építkezett, mint előzménye, de kevésbé volt rasszista. A főgonosz itt egy fekete csuhás férfi volt, akiről nehezen lehetett elhinni, hogy nem esik hasra a bő lepelben. Talán emiatt a csodás képessége miatt nevezték úgy, hogy a Varázsló. A kedvenc pillanatunk – már ha mondhatunk ilyet –, mikor a Varázsló belopózik a Denevérbarlangba, miközben Batman és Robin házon kívül arról filozofálnak, hol bujkálhat esküdt ellenségük.

Adam West

Mikor volt Batman? 1966 és 1968 között.

Mit adott Batmanhez? Tömény idiotizmust. Adam West az első Batman-színész, akinek a neve szélesebb közönségnek is mondhat valamit. Ő játszotta a szuperhőst a hatvanas évek második felében futott, nagy sikerű Batman-tévésorozatban és az abból leágazó, 1966-os mozifilmben. A sorozat a képregényes öncenzúra nyomán kialakult, infantilis Batman-változatot vitte mozgóképre, alkotói viszont maguk sem vették komolyan a tanítóbácsis szentenciákat szavaló, válogatott kreténekkel szembeszálló szuperhőst. Emiatt a ’66-os Batman-film is inkább paródiának tekinthető, amely ironikus távolságot tart saját történetétől. Ezért maradt évtizedekkel is később népszerű.

Jellemző pillanat: Annyi van, hogy nehéz válogatni. Amikor Robinnal együtt helikopterről lefújják cápariasztó spray-vel a cápát? Amikor sajtótájékoztatón magyarázzák az orosz újságírónak álcázott Macskanőnek, miért nem veszik le a maszkjukat? Legyen inkább az, amikor a rendőrfelügyelővel megtekintik a gothami bűnözők galériáját, és Batman közben Sherlock Holmest idéző rejtvényfejtést mutat be.

Michael Keaton

Mikor volt Batman? 1989 és 1992 között.

Mit adott Batmanhez? Értelmes, épkézláb filmeket. A komikusból szuperhőssé lett Michael Keatonnel végre elérkeztünk a klasszikus filmes Batmanhez, akinek két, Tim Burton által rendezett filmje világsikert aratott, a Christopher Reeve-féle Supermannel együtt megalapozva a kilencvenes évek szuperhősfilmes trendjét. Bruce Wayne-ként Keaton intellektuális volt és zárkózott, Batmanként pedig hasonlóan súlyos pszichiátriai esetnek tűnt, mint elmebeteg ellenfelei a Jokertől Pingvinen át Max Shreckig. Utóbbiakat nagy hollywoodi sztárok játszották, emiatt a Jack Nicholsonnál vagy Danny DeVitónál kevésbé ismert Keaton megmaradt afféle underdognak a saját filmjeiben – de éppen ez tette rokonszenvessé.

Jellemző pillanat: Az 1989-es Batman-filmben a később Jokerré változó Jack Napier lövi le Bruce Wayne szüleit. Amikor a szuperhős ezt a történet jelen idejében közli a főgonosszal, annak még úgy is lehervad arcáról a mosoly, hogy a sósav odamarta. Burtonnél a jó és a rossz egymást teremtették – egészen másfajta értelmezése ez már a Batman-történetnek, mint Adam West röhejes jópofizása.

Kevin Conroy

Mikor volt Batman? 1992-től napjainkig.

Mit adott Batmanhez? A hangját. Kevin Conroy az 1992 és 1995 között futott, méltán sokat emlegetett rajzfilmsorozatban szólaltatta meg a szuperhőst, és dörmögése annyira hozzánőtt a figurához, hogy animációs Batman-filmekhez és számítógépes játékokhoz a mai napig rengetegszer hívják őt. Ezek persze soha nem olyan jók, mint az eredeti sorozat, amelynek Bruce Timm és Eric Radomski által kidolgozott látványvilága a negyvenes évek film noirjait ötvözte az art deco építészet kecses formáival és geometrikus struktúráival. Meggyőző érveink vannak amellett, hogy a rajzfilmsorozat spin-offjaként elkészített, A rém álarca című mozifilm a legjobb Batman-filmadaptáció, de ezeket az érveket ezúttal, terjedelmi okoknál fogva, megtartjuk magunknak.

Jellemző pillanat: Egy jelenetet mégis megmutatunk A rém álarcából, amelyben Bruce Wayne halott szülei sírjánál térdelve, könnyek között kéri őket, hogy hadd ne kelljen bosszút állnia értük. Szerelmes lett egy nőbe, és inkább vele akar lenni – „nem számítottam a boldogságra”, mondja. Aztán persze semmi nem úgy lesz, ahogy tervezi. Ennél szebb, tragikusabb, súlyosabb Batman-filmjelenetet nem ismerünk.

Val Kilmer

Mikor volt Batman? 1995-ben.

Mit adott Batmanhez? Szexuális feszültséget. Joel Schumacher első Batman-filmjének felszíni történetében a szuperhős Kétarccal és Rébusszal csap össze, a mélyben viszont nem tudja eldönteni, a rányomuló pszichológusnőhöz (Nicole Kidman) vagy a megmentett artistafiúhoz (Chris O’Donnell) kötődjön jobban. Előbbinél titkos látogatást tesz, utóbbit magához költözteti; a nő a folytatásra eltűnik, a fiú vele marad. Schumacher rengeteg képi utalással jelzi, hogy a Val Kilmer-féle Batman igazi konfliktusát saját szexuális identitása jelenti: maga is kétarcú figura, önnön vonzalmainál nincs nagyobb rébusz a számára.

Jellemző pillanat: A fentieket alátámasztja az alábbi párbeszéd Robinnal, ami alatt valamilyen rejtélyes oknál fogva Bruce Wayne nem visel pólót.

George Clooney

Mikor volt Batman? 1997-ben.

Mit adott Batmanhez? Megkeményedett mellbimbókat. Második Batman-rendezésében Joel Schumacher maximumra tekerte a dilikapcsolót, és neonrózsaszín habfürdőbe burkolta Gotham városát, benne Sas Tamás-i finomságú termékelhelyezésekkel, a hatvanas évekbeli sorozatot is megszégyenítő szóviccekkel, és persze az előző epizód homoszexuális utalásainak kihangsúlyozásával. Utóbbinak vált szimbólumává a mellbimbós Batman-jelmez, amiért – meg az egész filmért – George Clooney később nem győzött elnézést kérni. Clooney a kilencvenes évek derekán dobbantott a Vészhelyzetből a mozivászonra, ekkoriban játszotta el a Peacemaker főszerepét, és nyilvánvalóan nem utasíthatott vissza egy Batman-filmet, amiben Arnold Schwarzenegger és Uma Thurman partnere lehetett. Viszont láthatóan semmi köze a figurához, Bruce Wayne-ként is inkább az árnyékba vonulna. Összességében George Clooney a Batman, aki ott sem volt.

Jellemző pillanat: Természetesen a beöltözés a feszülős Batman-jelmezbe. Említhetnénk valamelyik Clooney-interjút is az utóbbi évekből, amikor bocsánatot kér ezért a filmért, amit egyébként néha pompás szórakozás újranézni.

Christian Bale

Mikor volt Batman? 2005 és 2012 között.

Mit adott Batmanhez? Komolyságot. A Christian Bale főszereplésével készült Batman-filmek Hollywoodban szokatlan módon nem a főszereplőt, hanem a rendezőt tették hatalmas sztárrá. Christopher Nolan azóta azt csinál, amit csak akar, annyi pénzből, amennyit nem szégyell kérni a stúdióktól. Ezt a Batman: Kezdődik!-kel induló és még két remek folytatást eredményező trilógiával érte el, amelyet egyszerre imádtak a fő hollywoodi célközönséget jelentő kamaszfiúk és az idősebb nézők. Nolan trilógiájának kulcsszerepe volt abban, hogy a szülők nemzedéke is komolyabban vegye a szuperhősfilmeket bazári szórakoztatásnál – nem véletlenül szüremlettek ezekbe a filmekbe Michael Mann– és David Fincher-hatások, no meg utalások a megfigyelési kapitalizmus természetére és az Occupy mozgalomra. Ezt a hozzávetőleges komolyságot képviselte a pengeszájú Christian Bale is, aki űzött vadként szorongta át a köré épített három filmet. A vak is látta, hogy ez az ember Bruce Wayne-ként csak feszeng, és igazán Batmanként képes felszabadulni.

Jellemző pillanat: Szerintünk a trilógia nyitófilmjénél mindkét folytatás, A sötét lovag és A sötét lovag – Felemelkedés is jobban sikerült, elsősorban az emlékezetes gonosztevők, Joker és Bane miatt. A Christian Bale-féle Batman legjellemzőbb pillanatát mégis az első részből választottuk ki, azt, amikor a főhős fellógatja a levegőben, majd kivallatja a korrupt zsarut. Itt jöttünk rá először a moziban, hogy – ellentétben több másik korábbi változattal – ez a Batman nem tréfál.

Ben Affleck

Mikor volt Batman? 2016 és 2017 között.

Mit adott Batmanhez? Komorságot, sőt depressziót. Ben Affleck majdnem az összes jelenetében olyan arccal nézett maga elé Bruce Wayne-ként, mint egy gyógyuló alkoholista az AA-gyűlésen, ami akkoriban nem is állt messze a színész privát valóságától. A 2010-es években inkább rendezőként érvényesülő Affleck eleve nem tűnt alkalmas választásnak Batman szerepére – jó barátja és régi alkotótársa, Kevin Smith azt tippelte, talán azért vállalta el a szerepet, hogy a fiatalabb generáció is ismerje meg a nevét, ne csak az ezredforduló körül felnőtt nemzedék. Mindenesetre Afflecknek a maga Batman-filmjeivel sem volt szerencséje. Ezek eleve nem önálló Batman-kalandok voltak, hanem egy Supermannel (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala) és egy hőscsapattal (Az Igazság Ligája) közös történetek. Zack Snyder rendezte őket, a bombasztikus és teljesen értelmetlen szuperhősfilmek koronázatlan királya, ennek megfelelően a társainál mindig intellektuálisabb Batman-figura szívszorító idegenséggel mozgott ezekben a filmekben.

Jellemző pillanat: A hányatott sorsú Igazság Ligájából Snyder 2021-ben adott ki egy négyórás rendezői változatot. Bruce Wayne ebben meséli el az álmát jelmezes kollégáinak halálról és szerelemről – a távolba révedve és rendkívül borúlátóan. Ezzel a Batmannel nem szívesen mentünk volna el kocsmázni, mert az este végére minket is biztosan lehozott volna az életről.