Függőséget okozó gyógyszert gyártottak, ezért eltüntették a Sackler család nevét a Metropolitan Museum tereiből

Az elmúlt húsz évben az opiáttartalmú szerek miatt félmillió amerikai halt meg – az esetek egy részét az OxyContin okozta.

Eltávolította a Sackler nevet kiállítási tereiből a New York-i Metropolitan Museum of Art (Met), hiszen a család többségi tulajdonában lévő Purdue Pharma gyártotta az OxyContin nevű, opiáttartalmú, függőséget okozó, erős fájdalomcsillapítót, mely hozzájárult az Egyesült Államok úgynevezett ópiátválságához. – olvasható az MTI hírében.

A Met már 2019-ben bejelentette, hogy nem fogad el több ajándékot és adományt a családtól, a múzeumban viszont továbbra is hét kiállítási tér viselte a Sackler nevet. A múzeum és a család most közös közleményben jelentették be ezt, annak érdekében, hogy az intézmény tovább folytathassa fő küldetését – írja az MTI.

A legelső adományt csaknem ötven évvel ezelőtt tette a család, most pedig átadjuk a stafétabotot másoknak, akik a múzeumot támogatni szeretnék” – fogalmaztak Mortimer és Raymond Sackler leszármazottai.

A rangos New York-i múzeum nem az egyetlen, ami erre a döntésre jutott, hiszen a londoni Tate Museum és a National Portrait Gallery, valamint a párizsi Louvre is jelezte, hogy nem tartanak többé igényt az örökösök felajánlásaira.

A csődeljárás alatt álló Purdue gyárat több mint korábban

nyolcmilliárd dollárra – ez forintosítva felfoghatatlan 2596 ezer milliárd forintos összeget jelent – büntették az opiátválságban játszott szerepéért,

hiszen eltitkolták az OxyContin nevű, oxikodon-tartalmú szer kártékony mellékhatásait, az orvosok pedig indokolatlan esetekben is felírták e gyógyszert, hozzájárulva ezzel az elmúlt húsz évben félmillió amerikai halálát okozó problémához.