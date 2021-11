Idén is könnyekre fakaszt az Apple karácsonyi reklámja

A hóemberét egész évben a mélyhűtőben tartó kislány történetét két, Oscarra jelölt filmes alakította háromperces filmmé.

Az év végéhez közeledve számos cég adja ki a karácsonyi reklámjait, amik természetesen mindig a szeretet hatalmáról, illetve az ünnep szépségéről szólnak – ezt a szokásos utat követi idén az Apple is, ami Saving Simon, azaz Simon megmentése címmel adta ki a háromperces ünnepi szpotját.

Az egy kislány olvadás elől megmentett, majd egész évben a család hűtőszekrényében tartott hóemberét a középpontjába állító munkát a Komáromból indult, az Egek ura producereként Oscarra jelölt Ivan Reitman – a Szellemirtók, az Ikrek, az Ovizsaru, és a Hat nap, hét éjszaka rendezője –, illetve fia, a négyszer is Oscar-közelbe került Jason (Juno, Egek ura) teljes egészében egy iPhone Pro 13-on forgatta:

A különböző hosszúságú verziókban a következő hetekben több platformon is megjelenő reklámhoz egy háttéranyag is készült, ami a forgatáson használt trükkök közül mutat be néhányat – köztük az életnagyságú fagyasztórekeszt, illetve a telefon kamerájának tudását mutatja be: