A Red Notice talán az év egyik leggyengébb, de biztosan a legpazarlóbb filmje

Ennyi anyagi és emberi erőforrást ilyen gyenge eredménnyel aligha mozgatott meg bármelyik másik idei produkció. Kritika.

Dwayne Johnson Hollywood egyik legimádnivalóbb bumburnyákja. Egyfelől egy igásló, annyit edz, mintha nem lenne már így is hegyomlás, őrült módon hajtja a munkát színészként, producerként, és a filmszakmán kívüli vállalkozásaiban egyaránt. Civilben pedig kenyérre kenhető cukorfalat, ami ugyan lehetne egy ügyesen megkonstruált közösségimédia-kép is, de az őt ismerők beszámolói alapján úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, és A Szikla a valóságban is olyan, amilyennek a nyilvánosság előtt mutatja magát. Ezek után Dwayne Johnsonnak én csaknem bármit megbocsátok, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a szakma is így van ezzel: készíthet ripacs sorozatot saját gyerekkoráról, rommá promótálhatja a saját gyártású tequiláját, és csinálhat csupa olyan filmet, amelyek fő célja, hogy Johnson remekül szórakozzon a pajtijaival a munkálatok közben. Dwayne-nek lehet, mert olyan átkozottul elbűvölő. Ám az, amit a Red Notice-ban a közönség elé tesz, annyira kevés, hogy az már tőle is szinte sértő.

A Red Notice az a vörös jelzés, amivel az Interpol saját rendszereiben a különösen veszélyes bűnözőket jelöli – innen jön a film magyar címe, amit e mondaton túl fedjen felejtés jótékony homálya. Ilyen jelzést visel a Netflix új blockbustere, a Red Notice sztorijában Ryan Reynolds karaktere, Nolan Booth, aki a világ legjobb műkincstolvajaként hirdeti magát, ám hamar kiderül, valójában ő csak a második lehet, a legjobb ugyanis a Futó művésznéven futó tolvaj – Gal Gadot karaktere –, aki még nála is fifikásabb. Történetünk kezdetén Dwayne Johnson karaktere, John Hartley különleges ügynök épp Booth-ra vadászik, aki meg épp Kleopátra egyik aranytojására vadászik, azt próbálja ellopni Róma egyik legszigorúbban őrzött múzeumából. Hartley ezt próbálja megakadályozni egy mozgalmas, Jackie Chan filmjeire emlékeztető csihi-puhis, dolgokat felborító és összetörő kergetőzéses jelenetben, amely azt az illúziót kelti a gyanútlan nézőben, hogy egy, a klasszikusokra emlékeztető akciódús kalandfilmet fog látni. Ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk: a remek nyitójelenet után a Red Notice folyamatos hanyatlást mutat.

A történet szerint ugyanis a Futó beleköp mind Booth, mind Hartley levesébe, akik a világ egy távoli pontjára – egy hófödte, Alcatraz-szerű orosz börtönbe – száműzve kénytelenek összefogni, hogy kikeveredjenek a slamasztikából. Az együttműködés egyiküknek sem az erőssége, és hát nem is kedvelték meg egymást, de a muszáj nagy úr, így elindul egy kontinenseken átívelő kergetőzés a Bishop, egy elmebeteg maffiózó, no meg Kleopátra további aranytojásai után. A kergetőzésben a két férfi összebarátkozik, ami persze nem akadályozza meg, hogy folyamatosan oltogassák egymást, időnként felbukkan, majd eltűnik a Futó is, menekülés, üldözés, lopakodás, üldözés és mindenféle közlekedési eszközök használata válja egymást változatos, fenséges természeti és épített környezetben – és, bár e felsorolás olvastán ez nehezen hihető, mindeközben mi, nézők, halálra unjuk magunkat.

A Red Notice-ban ugyanis minden pénz és posztó sem elég ahhoz, hogy elég jó sztorit, működő karaktereket és egy kicsit is érdekfeszítő dramaturgiát tegyenek elénk. Hiába a térbeli ugrándozás, hiába a csillogás, hiába a három megahíresség, akiket már csak szépségük miatt is szívesen elnézeget az ember, ez a film egyszerűen nem tudja fenntartani az érdeklődést még akkor sem, ha péntek esti hullafáradtság állapotában nézi az ember. A nézőnek kedve lenne kisétálni, berakni egy mosást, elmosni pár kávés poharat, összeseperni a kutyaszőrt az előszobában – mert olyan hiábavaló időtöltésnek tűnik csak a filmre figyelni. És ha ezt esetleg meg is teszi, akkor sem veszít semmit: a fordulatok meg annyira indifferensek, hogy ha egyet kihagyunk, akkor sem történik baj, az első öt után az összes többi viccesnek szánt beszólás, ami a két főszereplő között elhangzik, kihagyható. A legjobb poént – ami azért erősen a szekunder szégyen síkján mocorog – a film csaknem legvégén kapjuk a popzenészek cameo-királyától, akinek nevét spoilermentesítés okán most nem írom ide. Még Gal Gadot jeleneteire is csak azért érdemes visszaülni a képernyő elé, mert ez a nő tényleg nagyon szép.

Az unalmassága mellett a Red Notice-nak van néhány konkrétan kínos pontja is, így például az, ahogy a forgatókönyv próbál pszichologizálni, olyan felszínes és ostoba, hogy azt a szakma szervezeteinek nyílt levélben kellene kikérniük maguknak. De a mélypont nem ez, hanem a szekunder szégyenérzetet generálóan kínos jelenet, amelyben hőseink egy bikaviadal-arénában találják magukat, és egy CGI-bika támad rájuk: ez a bika ugyanis olyan kacagnivalóan pocsékul van kivitelezve, hogy azon még évekig fog röhögni a YouTube filmtrükk-elemzésekkel foglalkozó összes profilja. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezzel – ha már mással nem tudta – a film legalább bebiztosította helyét a történelemben, ugyanis innentől kezdve elmondhatjuk, hogy a filmtörténet legcikisebb CGI jeleneteiből kettőt is Dwayne Johnson jegyez: ezt a bikás nyomorúságot, meg A Skorpiókirály vonatkozó jelenetét, amelyen 2002 óta röhög a világ.

A Red Notice egyébként vélhetőleg egy zsánerparódia akart lenni, melyben halomra hordják, majd egyenként nevetségessé teszik a kincsvadászos kalandfilmek összes kötelező elemét, ám a gyenge forgatókönyv nem tud sem elég egyértelműen kiszólni a közönségnek, sem elég karcosan beszólni a zsánernek. A még gyengébb rendezés – Rawson Marshall Thurber munkája – miatt pedig a sima közönyös unalom helyett egy kicsit mérgesen állunk fel a film után: ez a három, ha nem is kimagaslóan tehetséges, de mindenképpen sokat látott színész olyan nevetségesen egyszerű, rangon aluli feladatot kapott, hogy az szinte sértő. 2021-ben, amikor egy átlagos napon féltucatnyi vadiúj A-listás tartalom versenyez a figyelmünkért, ennél kicsit nagyobb erőfeszítést várnánk, pláne, hogy a Red Notice közmondásosan sok pénzbe került, alighanem jórészt a gázsik miatt, mert nagyon máson nem látszik a kiemelt költségvetés. Hogy Gadot, Johnson és Reynolds ezért kapott csillagászati fizetést, a Netflix minőség helyett mennyiségi szemléletének újabb bizonyítéka. A Red Notice ugyanis színészi munka tekintetében az ujjgyakorlatnál is silányabb teljesítmény, skatulyákból játszott karakterszerepek hakniszagúan, melyről kicsit az érezzük, hogy a film fő szervező ereje az volt, hogy a színészek jól szórakozzanak egymás társaságában szép ruhákban, jó kocsikkal, csillivilli kellékekkel, mesés helyszíneken. Ami, mint a cikk elején említettük, Dwayne Johnson munkásságának sarokköve, de azt, hogy a Red Notice-ban mindezt ennyire laposan csinálja, már neki sem tudjuk olyan könnyen megbocsátani.

A Red Notice a Netflixen nézhető, 118 nagyon hosszú percben. 24.hu: 4/10