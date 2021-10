Budapest hídjai közé, a dunai medencék mellé álmodták meg a világ első úszó szállodáját

A XIX. században lassan kiépült Duna-fürdők rendszerét a második világháború szüntette meg, pedig akár a folyó is lehetne ma a főváros nyüzsgő központja.

Budapest a honfoglalás ezredik évfordulójára ugyan világvárossá vált, ez azonban nem jelentette azt, hogy a minden lakója hirtelen rendezett lakásokban találta magát, és minden olyan újítás a rendelkezésére állt volna, amit a nyugat-európai nagyvárosok lakói már rég élvezhettek. Nem voltak például mindennaposak a fürdőszobák, hiszen a számos vállalkozó (egyikük házát korábban mi is bemutattuk) által szállított kádak, vízmelegítők, illetve fajanszáruk drágák voltak, az emberek jó része pedig a közfürdőket is használhatta volna – feltéve, ha azok nagy számban léteztek volna.

Ez azonban nem így volt, a hirtelen egyre nagyobbra dagadó főváros legszegényebb lakói a Dunának a város szívétől távolabb eső szakaszain fürödtek, a polgárság, illetve a középosztály tagjai pedig igénybe vették az ingyenes Duna-uszodák valamelyikét, amelyek voltaképp

a hideg vízbe helyezett, méretes famedencék voltak öltözőkkel és pihenőterekkel körülvéve.

Az évente változó számú, az egymást követő években a város különböző pontjain felállított szerkezetek történetéért egy évszázaddal a millenniumi ünnepségek előttre kell visszaugranunk, a Das Neue Kurir aus Ungarn von Kriegs- und Staatssachen (Új Kurír Magyarhonból a Hadi és Állami Ügyekről) című német nyelvű lap ugyanis már 1789-ben így írt:

1789. július 18. Dunafolyami fürdő Pesten. A dunafolyami fürdő használatát a közönség sokkal inkább elismerte, semhogy azt újból kellene ajánlani. Éppen azért helyesnek véljük jelenteni, hogy ezt a fürdőt a piaristák épülete mögött ugyanazon a helyen kötötték ki, ahol az előző esztendőben. Az új vállalkozó nem kímél fáradságot, hogy a régi árakért mindenkit a legjobban szolgáljon ki.

Ebből következik, hogy Pesten 1788-ban már biztosan működött hasonló hely – vonta le a következtetést Mohácsi Gergely Testkultusz és tömegtársadalom – a budapesti strandfürdők alapításának rövid története című tanulmányában (Századunk, 2002).

A fából készült medence helyett még vízbe tolható, egyszemélyes kocsikkal működő hely nem lehetett hosszú életű, testmozgásra pedig a mérete miatt nyilvánvalóan nem volt használható – ellentétben a Margitszigettel szemben, a budai oldalon 1817-ben megnyitott katonai úszó intézettel, ahol a Habsburg Birodalom bakái tanulhattak meg úszni. A testmozgás a reformkorban egyre fontosabbá vált, ezért az intézet a civilek felé is megnyitotta a kapuit, rövidesen pedig az Országház mellett (az akkori hajóhivatal előtt) megnyílt a teljes egészében a polgárok úszásoktatására született medence.

Nem ez volt azonban az első igazi pest-budai Duna-fürdő, hanem Pfeiffer Ignác 1827-ben megnyitott helye (a későbbi Diana), amit két évvel később Mayer György a mai Erzsébet híd pesti hídfőjénél kialakított, horgonyokkal és kötelekkel a folyó fenekéhez, illetve a parthoz rögzített úszóiskolája követett. Utóbbi hosszú időn át a pesti látkép része maradt, köszönhetően annak, hogy nem egyszerűen csak jó helyen épült, de különböző, vonzó szolgáltatásokat is nyújtott: úszómesterek dolgoztak itt, különböző árfekvésű, zárható kabinokat hoztak létre az erre akkor még fogékony polgárság, illetve középosztály kedvéért, aminek tagjai hat krajcárért akár csak beszélgetni vagy nézelődni is bemehettek, hiszen a Mayer-féle uszoda egy szempillantás alatt fontos, sőt, divatos találkozóhellyé vált.

A kor illemszabályaihoz igazodva a hely természetesen nem volt koedukált:

a nők Mayernél eleinte mindössze 11 és 15 óra között, a nap legforróbb időszakában használhatták a medencét, a férfiakat pedig csak reggel, illetve késő délután engedték be a kapun.

A szabadságharc előtti években már öt ilyen, tavasztól őszig működő, majd a hideg hónapokra lebontott helyet találhattunk volna a folyó városi szakaszán, sokan azonban olyan körülmények közt éltek, hogy egyetlen krajcárt sem tudtak nélkülözni, így ők az őrizetlen folyószakaszokon gázoltak a vízbe, egyáltalán nem foglalkozva a veszéllyel vagy épp a közerkölcsök megsértésével.

A kevésbé tehetős polgárok ügyét végül 1851-től két kijelölt, őrzött fürdőhely próbálta rendezni, néhány évvel később pedig már egy csak nőket fogadó létesítmény (a Ferenc József – ma Belgrád – rakparti Walter-féle uszoda), illetve két, a városvezetés által életben tartott ingyenes fürdő is nyitott.

A problémák ezzel azonban nem szűntek meg, hiszen Pest és Buda lakosságszáma egyre nagyobb ütemben nőtt, így még több ingyenes, a munkások lakóhelyeihez közeli fürdőre lett volna szükség ahhoz, hogy mindenki biztonságos és ellenőrzött körülmények közt tisztálkodhasson. A tanulmány emellett egy érdekességre is rávilágított:

a külföldi tengerpartokat is ismerő látogatók már a kiegyezést követő években kérték, hogy a helyek legyenek koedukáltak, ezt azonban a városvezetés nem hagyta jóvá.

A helyzet sem Budapest 1873-as megszületése, sem a világvárossá válása után nem változott meg gyökeresen, de a várost tizenkét éven át vezető (1906–1918) polgármester, Bárczy István iskolák és lakóépületek (köztük a furcsa kapukkal épült angyalföldi óriás, illetve a Magyar Hiszekegy sorait magán viselő ház) egész sorát eredményező szociális programja sem segítette a rendszeresen fürödni vágyó, otthoni fürdőszobával azonban nem rendelkező embereket.

A három, legtöbbször az angyalföldi Dráva utcánál, a Gellért rakparton, illetve az óbudai Nagyszombat utcánál tutajokból és gerendákból felépített ingyenfürdőt fenntartó Bárczy-éra ugyanakkor olyan, külföldi vendégekre, illetve a tehetős polgárságra építő beruházásoknak adott teret, mint a Széchenyi (1909–1913) és a Gellért (1912–1918), ahová a pénztelen többség nyilvánvalóan sosem juthatott be, így sokak számára továbbra is maradt a sokszor veszélyes folyópart, mint egyetlen lehetőség.

A kabinok helyett már a vízből néhány perc alatt kihúzható, másfél méter mély, kosárszerű medencékkel működő – ennek elvét Clark Ádám dolgozta ki – fizetős polgári uszodák népszerűsége ezek ellenére sem csökkent, a látogatók számát azonban nyilvánvalóan befolyásolta az épp aktuális időjárás, illetve az első világháborúba induló katonák magas száma is. Ez persze nem ürítette ki a tulajdonosok pénztárcáját, így a pesti oldalon az Országház előtti Scholtz-féle uszoda – ahol többek közt a Hajós Alfrédként ismertté vált Guttmann Arnold is tanult –, az Erzsébet híd melletti Nemzeti (Beitscher-), a Vigadó téri Mayer és Depiny-, illetve a Lánchídtól északra, a Jégverem utcánál működő Margit-uszoda is hosszú időn át fogadta a vendégeket, akik közül sokan nem tisztálkodni, hanem az ekkorra rég gyökeret eresztett testkultusz hatására fontossá vált egészséges testmozgás miatt érkeztek.

1887-től már a főváros által kidolgozott, a nyitvatartási időt is rögzítő (a nők 5–11 közt, a férfiak pedig 11-től sötétedésig fürödhettek) szabályzat mentén, szakképzett úszómesterekkel működő helyekhez minden esetben tartozott orvosi helyiség és mosókonyha, ahol a látogatók által kölcsönözhető fürdőruhákat tisztították – ekkor ugyanis egyszerűen még nem volt divat mindenkinek megvásárolni a saját egyrészes úszódresszét.

A fennmaradt fotók tanúsága szerint szeméttől mentes, felhőtlen kikapcsolódást nyújtó helyek sokszor igen távol álltak attól, hogy bárki tisztának nevezze őket – Mohácsi tanulmányában számos olyan kellemetlenséget említ, ami társadalmi rétegtől függetlenül mindenkinek szúrta a szemét:

a piszoárok és vécék tisztításának elmaradását, a szappan miatt furcsa állagúvá vált vizet, illetve a parton uzsonnázók által a vízbe vagy a fa járófelületekre dobott hulladékok feltűnését.

A század elején a főváros, illetve az üzletemberek által is érzékelt fürdőhiány – amit a profit lehetőségének hiánya miatt senki sem akart megoldani – végül meglepő módon a Tanácsköztársaság véres százharminchárom napja alatt kezdett rendeződni, az ekkor megnyitott út pedig gyökeres változást indított el.

Ekkor vált közkedvelt fürdőhellyé a Római-part, és ennek köszönhetően született meg 1919 júliusában a margitszigeti gyógyfürdőtől (ennek Budapest ostroma alatt súlyosan megsérült épületeit 1956 után lebontották) alig ötszáz méterre lévő két medence, illetve a Dunába helyezett kosár, amit a Tanácsköztársaság bukását követő évben a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE), majd a Szent Margitszigeti Gyógyfürdő Rt. vett át. Utóbbi a következő két évtizedben kétszer is átépítette, illetve bővítette (1921, 1937) azt, létrehozva a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket is befogadni képes Palatinust, ahol az uzsonnát otthonról hozó, fürdőszoba nélküli lakásban élő gyári munkásoktól a kávéházat a mindennapok létfontosságú részének tartó, két fürdőzés között kávéra, süteményre vagy a napilapok betűire vágyó gyárigazgatókig mindenki jól érezhette magát.

A két világháború között a fürdőzés egyre népszerűbbé válásával a vállalkozóknak már nem kellett aggódnia attól, hogy a befektetésük sosem térül meg: az 1930-ban működő öt strand mellett az évtized végére újabb tíz jelent meg, a látogatók száma pedig tizenhárom év alatt (1930–1943) 400 ezerről 1,4 millióra nőtt. Mindez persze nem jelentette azt, hogy a sokszor évtizedek óta szétszedett, majd minden tavasszal újra felépített Duna-fürdők eltűntek volna a városból, sőt, egy újabb is született (a mai Kopaszi-gátnál 1928-ban nyílt meg a Székesfőváros Ingyen Strandfürdője), a nemes egyszerűséggel a folyó nevét viselő helyet pedig megnagyobbították, így a férfiak és a nők egy idő után már párhuzamosan is használhatták.

Az igazán nagy problémát ekkor már a mindig hideg Duna jelentette, hiszen annak vize egyre szennyezettebbé vált, partján pedig az ezernyi fürdőző is hátrahagyta a szemetét, így a főváros a jobb körülményekre vágyók kívánságára hallgatva 1927-re kültéri medencékkel bővítette a Széchenyi és a Gellért fürdőket, sőt, utóbbiban egy hullámfürdőnek is szorítottak helyet.

A fauszodák működésének végül a második világháború vetett véget, Budapest 1944–1945 fordulóján folyt ostroma után azokat ugyanis fertőzésveszélyre, valamint pénz- és fahiányra hivatkozva már nem állították fel, kivéve egyetlenegyet: a Palatinus fürdőhöz kapcsolt példányt, ami egészen 1949-ig állt ellen a történelem viharainak.

Az álmodozás ettől azonban még nem szűnt meg: Módos Ferenc (1907–1971) 1945 végén ugyanis egy méretes uszodával egybeépített hotel látványtervével állt elő:

Javaslatát érthető anyagi okokból pillanatok alatt lesöpörhették az asztalról, pedig az akkor még csak harmincnyolc éves, de máris fényes karriert maga mögött tudó mérnök megelőzte a korát, hiszen a világ első, vízre helyezett hotele csak több mint negyven évvel később, az ausztrál partoknál született meg, hogy Vietnám érintésével végül Észak-Koreába költözzön, ahol a kihasználatlanság miatt lassan darabokra hullik majd.

A szétlőtt Budapest közepén egy ilyen építménynek persze nem lett volna igazán helye, vagy minimum furcsán hatott volna a számos esetben még a hatvanas években is romos épületek, illetve foghíjak között, azt azonban mégiscsak elmondhatjuk magunkról, hogy némi szerencsével a magyar főváros közepén állhatott volna a világ első úszó hotelje.