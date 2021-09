A Sean Connery-féle James Bond gyakorlatilag erőszaktevő volt

Cary Fukunaga kemény szavakkal illette a korai James Bond-filmeket.

A hamarosan érkező huszonötödik James Bond-film nem csak a többszöri halasztás miatt lesz fontos, hanem azért is, mert alaposan újragondolja azt, ahogy a 007-es ügynök a nőkkel bánik, ezt ígéri a rendező Cary Fukunaga, aki a Hollywood Reporternek adott interjújában kemény szavakkal illette a korai Bond-filmeket. Szerinte ugyanis a Sean Connery-féle filmekben James Bond gyakorlatilag erőszaktevő volt.

A Tűzgolyó vagy a Goldfinger az, amelyikben Sean Connery gyakorlatilag megerőszakol egy nőt? A nő azt mondja, „nem, nem nem”, mire a férfi: „igen, igen, igen”. Ez ma nem menne át

– fogalmaz Fukunaga az interjúban. A Guardian cikke pontosan felidézi a kérdéses jelenetet, mely a ’65-ös Tűzgolyóban látható. Ebben Bond először is megcsókol egy nőt, aki visszautasította a közeledését, majd egy későbbi jelenetben gyakorlatilag megzsarolja azzal, hogy hajlandó elhallgatni bizonyos információkat, amelyek a nő karrierjét veszélyeztethetik, ha a nő lefekszik vele.

– Azt hiszem, a hallgatásomnak ára van.

– Csak nem arra céloz, hogy… ó, ne!

– Ó, de!

– hangzik el Bond és a nő között, majd a 007-es betessékeli a szaunába a nőt és levetkőzteti.

Cary Fukunaga ezzel szemben fontosnak tartja, hogy a Nincs idő meghalni címen érkező 007-es filmben az összes Bond-film közül a leginkább pariban legyen a női és férfi karakterek ereje. Az új Bond-nőkép kialakításához a Fleabaget jegyző Phoebe Waller-Bridge-et kérték fel a film egyik forgatókönyvírójának, aki már számtalanszor bizonyította hozzáértését a valódi, életszerű, erős nők vászonra vitelében.

A Bond-lányok alakja tehát komoly változás előtt áll, a sokat emlegetett női 007-ből ugyanakkor aligha lesz valami, abban ugyanis a Nincs idő meghalni producere, Barbara Broccoli és a film főszerepét játszó Daniel Craig is egyetért, hogy nem a férfi karaktereket kell nővé változtatni, hanem inkább több női karaktert kell beleírni ezekbe a filmekbe, mégpedig úgy, hogy a sztori is passzoljon ezekhez a nőkhöz. A huszonötödik Bond-filmet Magyarországon szeptember 30-tól vetítik majd a mozik. Ez Daniel Craig utolsó Bond-filmje, de hogy ki veheti át a szerepét, azt egyelőre nem jelentették be.