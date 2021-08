Premier: 22 éves, de alig ismert dalok a colorStartól

Az idén negyedszázados születésnapját ünneplő colorStar zenekar 25 héten keresztül mutatja be történetét, és a sztorijukban 1999 az 1.999 című maxi megjelenésének éve, mely most először jelenik meg digitális formában. Szalay Péter, a zenekar alapítótagja így idézi fel a maxi megjelenését:

Relatíve sok idő eltelt már az első album óta, és úgy éreztük, ki kéne jönni valamivel. Az 1.999-et album előzetes maxinak szántuk. Ezt a két dalt – amikhez én hoztam a kiinduló koncepciót, az alaptémát – már régóta sikerrel játszottuk a koncerteken. Az Álomadalom esetében konkrét inspirációs forrás volt például az Underworld zenekar munkássága – különösen a Born Slippy című daluk -, valamint általában a világzenék. A roma zenei részlet András ötlete volt. A Future of the Past dal esetében pedig a dub volt a kiindulási pont. A remix Pilu, azaz Balahoczky István akkori basszusgitáros munkája. Az első album világához képest egyre markánsabban mozdultunk el az új, elektronikus zenei irányzatok felé, ahogy többet és többet hallgattuk ezeket. Illetve, fokozatosan éreztünk rá arra, hogyan működnek ezek a stílusok. Ez a folyamat aztán a következő albumon csúcsosodott ki, ahol pedig már hangzásban is egyre inkább meg tudtuk valósítani, amit elképzeltünk. Ennek is köszönhető, hogy ezt a két dalt is átdolgoztuk az idén 20 éves Via La Musica lemezre a zenekar aktuális állapotának, hangzásvilágának megfelelően.