Novák Eszter arról, milyen most az SZFE-n lenni: Hát nagyon rossz

Ez egy ostobaság, amiben most élünk. Nem lehet valakit konzervatívnak nevezni azért, mert mondjuk folklórral foglalkozott egész életében. A liberalizmust sem lehet összekeverni a szellem szabadságával, a konzervatív értékek pedig nagyon fontosak sok szempontból számára is, egy valódi konzervatív pedig szabad szellemű és modern is lehet akár.