Az HBO főnöke elégedett a Trónok harca-előzménysorozattal

Jövőre érkezik a képernyőkre.

Miután a gigasikernek bizonyuló Trónok harca lezárult, várható volt, hogy az HBO próbál még nem engedi el aranytojást tojó sárkányát, és az utóbbi pár évben sorra jöttek is a hírek a különféle spinoffokról, egy idő után már kezdtük is elveszteni a fonalat, hogy hány projekt fut párhuzamosan.

Az HBO főnőke, Casey Bloys most igyekezett rendet vágni a fejekben, a Variety kérdésére kijelentette, hogy mindig megdöbben, mennyien hiszik azt tévesen, hogy egy rakás Trónok harca-spinoff készül egyszerre, miközben egyelőre csak egy előzménysorozat az, ami biztosan meg is érkezik a képernyőkre: a 2022-re beígért House of the Dragon, amit már el is kezdtek forgatni, nemrég pedig egy-két képet is láthattunk belőle. A sztori néhány száz évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik majd és a Targaryen-ház történetét meséli el. Bloys szerint a forgatás jól halad, és amit látott belőle, az alapján nagyon látványos lesz a sorozat. Azt is megerősítette, hogy a produkcióban egyáltalán nem vesz részt az eredeti Trónok harca-sorozatot készítő David Benioff és D.B. Weiss, a páros ugyanis épp a rivális Netflixnek dolgozik. Bloys szerint a hírekben megjelent többi spinoff-sorozat még mind a fejlesztés korai fázisában jár, és majd elválik, lesz-e belőlük egyáltalán valami.