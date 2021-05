Lehúzták a nézők és a kritikusok, beszakadt a Halálos iramban 9 nézettsége Kínában

85 százalékot zuhant a jegyeladás a második hétre.

Hogy a moziban nem dönt el mindent a marketing és a brandérték, azt jól példázza a tanmese, ami Kínában történt a Halálos iramban 9-el. Vin Dieselék akciófilmje – a várakozásoknak megfelelően – nagyon erősen kezdett: 136 millió dolláros bevételt hozott a nyitóhétvégén, ami hollywoodi filmtől rekordnak számít a járvány kirobbanása óta.

Ebből arra lehetett volna következtetni, hogy a film ezen a héten is folytatja diadalútját, ám nagyon nem ez történt: a második héten mindössze 20,8 millió dollárt hozott, ami azt jelenti, hogy 85, azaz nyolcvanöt százalékos visszaesést produkált. A kínai mozipiac szakértői jelenleg azt kalkulálják, hogy 212 millió dollárt fog elérni a bevétel, ami nem kevés ugyan, de messze elmarad a korábbi részek 390 millió dollár fölé szökő végeredményétől (és ezt nem lehet a járványra fogni, hiszen Kínában már teljes kapacitással működnek a mozik).

A példátlan hanyatlás pontos okait majd kielemzik a Universal fejesei, de az egész biztosan kulcsszerepet játszott, hogy a nézők és kritikusok is szenvedélyesen utálták a filmet, és ennek hangot is adtak. A Douban nevű népszerű kínai közösségi oldalon, ahol filmeket is lehet értékelni, mindössze 5,6 pontot ért el a 10-ből a Halálos iramban 9, amivel eddig a franchise leggyengébb része lett, legtöbben a logikátlan cselekményt és a lélektelen akcióorgiát kritizálták.

És persze könnyen lehet, hogy a film egyik szereplője, John Cena botránya sem segített. A pankrátorból lett színész egy interjúban azt találta mondani, hogy Tajvan egy ország, majd gyorsan bocsánatot is kért a feldühített kínai rajongóktól.