Exbarátnője azt állítja, Marilyn Manson megvágta és ivott a véréből

Ashley Morgan Smithline a legújabb Marilyn Manson egykori barátnői közül, aki részletesen beszélt arról, milyen szenvedéseket állt ki a zenész mellett. Eddig tizenöt nő, köztük a Westworld színésznője, Evan Rachel Wood és a Trónok harcából ismert Esmé Bianco már korábban nyilvánosság elé állt a zenész elleni vádakkal, Manson kegyvesztése pedig már elkezdődött, ezt csak fokozta Smithline története, amiről a People magazinnak beszélt, megosztva a lappal egy sor, körülbelül két évet felölelő e-mailt és üzenetet, amit állítása szerint Mansontól kapott.

Smithline még februárban az Instagramon írt arról, hogy ő is egy Manson túlélői közül, azonban részleteket a mostani interjúig nem közölt a történtekről. Most viszont elmondta, hogy kétéves kapcsolatuk során Manson több alkalommal megütötte, megkorbácsolta, horogkereszttel díszített késével megvágta, vérszerződésre kényszerítette, és ha a nő valamivel felbosszantotta a zenészt, akkor egy üvegfalú, hangszigetelt szobába zárta, amit csak rosszlányok szobájának nevezett.

Manson a korábbi vádak kapcsán elmondta, minden kapcsolata konszenzusos alapokon működött olyan emberekkel, akiknek hasonló volt a szexuális érdeklődése, az ellene felhozott vádakat pedig a valóság szörnyű eltorzításának nevezte. Smithline jelenlegi vádjaira Manson szóvivője reagált — Manson, polgári nevén Brian Warner ellen ugyanis jelenleg családon belüli erőszak miatt nyomozás folyik —, aki szerint Smithline vádjaiban annyi a hamis elem, hogy nem is tudja, hol kezdje a reagálást.

Smithline és Manson 2010 nyarán ismerkedtek meg, Manson azzal kereste a modellkedésből élő Smithline-t, hogy felajánljon neki egy potenciális filmszerepet. Smithline elmondta, nem a nyilvánosság előtt látható sötét karakter vonzotta a zenészben, hanem Manson intellektusa. Sokáig nem is találkoztak személyesen, de addig is Nabokovról és Tolsztojról beszélgettek, és külföldi filmekről, művészetről és irodalomról. Aztán hamar nagyon eluralta az életét, üzenetekkel bombázta éjjel-nappal, és egyre bizarrabb kéréseket fogalmazott meg felé, így például azt kérte Smithline-tól, aki egyébként zsidó származású, hogy külföldi útjain hajtson fel neki náci emléktárgyakat, és hozza haza neki Los Angelesbe. Első találkozásuk hónapokkal a megismerkedésük után történt, pár nappal később viszont a nő be is költözött Mansonhoz.

A bántalmazások nem sokkal később el is kezdődtek, először „csak” fizikai erőszakkal, majd a bántalmazások szexuális jellegűekké váltak, így például álmában kikötözte és megerőszakolta a nőt – ám azt mondogatta neki, az nem nemi erőszak, ha szerelmes a nőbe. Emellett rendszeresen megvágta a nőt, egy alkalommal pedig a neve kezdőbetűit vágta késsel a combjába, a seb a mai napig látszik.

Agymosott voltam, és undorítóan érzem magam miatta

– mondta Smithline a sebhelyről. Aztán ott volt a vérszerződés: Smithline elmondása szerint Manson egy alkalommal megvágta a modell hasát, ivott a véréből, és rávette, hogy ő is igyon a zenészéből. Mint mondta, minél többet bántotta a zenész, ő annál szerelmesebb volt belé, és annál inkább szerette volna mindezt bizonyítani előtte. Ennek részeként kapcsolatuk alatt több mint száz alkalommal küldte a zenész a rosszlányok szobájaként emlegetett üvegkalitkába, egy átlátszó falú, hangszigetelt helyiségbe, mely a férfi hálószobájában állt, és amelyről több volt barátnője is beszélt. De előfordult, hogy eltörte az orrát, vagy hogy kést dobott felé.

Smithline két évig viselte a bántalmazásokat: néhány hónapot Ázsiában töltött modellkedéssel, a többi időben Mansonnal élt Los Angelesben. Pedig hamar eljött az a pont, amikor felismerte a helyzetét és el akarta hagyni a zenészt, de, amint a kapcsolati erőszak elszenvedőinél ez gyakori, sokáig nem volt képes kilépni a kapcsolatból. Még miután elköltözött a zenésztől, sem szakított vele teljesen, időnként találkoztak a kétéves együttélés után is. Smithline szerint valódi gyógyulása nem is kezdődött el, amíg nem találkozott Manson további exbarátnőivel. Azóta, hogy találkozott Wooddal, Biancóval és több további áldozattal, valamivel jobban van, de így is számos mentális problémával küzd azóta is, kényszercselekvései és rémálmai vannak, poszttraumás stressz tüneteivel küzd. Ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy ő nem áldozat, hanem túlélő, és azt szeretné elérni, hogy Manson több nőt ne bánthasson.