Meghalt Nick Kamen énekes, modell

59 éves korában elhunyt Nick Kamen énekes és modell, írja a BBC. Az essexi születésű Kament a legtöbben egy 1985-ös Levis farmer-reklámfilmből ismerték, később énekelni és zenét írni is elkezdett.

Az 1984-ben, Ivor Neville Kamen néven született férfi 1984-ben hívta fel magára a nyilvánosság figyelmét, amikor felkerült a The Face nevű stílusmagazin címlapjára. Egy évvel már később a Levis reklámfilmjében szerepelt, innentől pedig lehetetlen volt rá nem emlékezni, ráadásul a hirdetés hatalmas fellendülést hozott a Levi 501-esek eladásában. A Roger Lyons által rendezett reklám a negyedik helyre került a minden idők 100 legnagyobb reklámját összegyűjtő listján 2000-ben.

Kamen nem sokkal később átigazolt a zeneiparba, és lemezszerződést írt alá Sire-rel. 1986-ban kiadott albuma vezető kislemeze volt az Every Time You Break My Heart című szám, melyet Madonna és Stephen Bray írtak. A dal eredetileg Madonna harmadik stúdióalbumán, az ugyanabban az évben kiadott True Blue-n szerepelt volna. Az Every Time You Break My Heart elképesztő sikert ért el, az Egyesült Királyság ötödik leghallgatottabb száma lett abban az évben, Madonna pedig azt nyilatkozta róla egy akkori rádióműsorban, hogy Kamen karizmája és gyönyörű hangja keltette fel a figyelmét. 1990-ben pedig az I Promised Myself Európa több országában is nagy sláger lett, de ezzel le is zárult Kamen érdemi popzenei pályafutása.