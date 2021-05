Forog az Erőss Zsolt özvegyéről szóló nagyjátékfilm

Április végén elindult Csoma Sándor Sterczer Hildáról szóló, Magasságok és mélységek munkacímű filmjének forgatása. A Pál Emőke és Trill Zsolt főszereplésével, Magasságok és mélységek munkacímmel készülő alkotás megtörtént eseményeket dolgoz fel: miután Erőss Zsolt hegymászó eltűnt, feleségére, Sterczer Hildára irányult a figyelem. Az alkotás a két kisgyerekkel magára maradt özvegy gyászfeldolgozási folyamatát és a házaspár különleges kapcsolatát mutatja be emlékképek formájában.

Hogy minél hitelesebben tudja ábrázolni a hegymászók világát, a forgatókönyvet is jegyző rendező saját tapasztalatokat is gyűjtött a felkészülés során, amikor a Mount Everest alaptáborába, 5300 méter magasra mászott Nepálban. Bár a cselekmény hegymászók körében játszódik, és néhány valóban látványos, az osztrák Alpokban felvett jelenetre is számíthatnak a nézők, a Magasságok és mélységek nem sportfilm, sokkal inkább érzelmi folyamatokat bemutató dráma, mely a gyászfeldolgozás mellett a médianyomás negatív hatásairól is szól.

Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos és érzékeny témával foglalkozhatok, amelynek viszonylag kevés feldolgozása létezik a magyar filmtörténetben. A gyászfeldolgozás hiteles bemutatása komplex és nagy precizitást igénylő feladat, de szerencsére a stáb tehetséges és lelkes emberekből verbuválódott, a színészekben csodálatos alkotótársakra leltem, ami nagyban megkönnyíti és el is mélyíti a munkát

– nyilatkozta a Csoma Sándor rendező.

A stáb a következő hetekben a stáb a Ferihegyi repülőtéren és több budapesti helyszínen is forgat, hogy aztán ősszel Ausztriában folytassa a munkát.

Erőss Zsolt és társa, Kiss Péter 2013 májusában a 8586 méter magas Kancsendzöngát hódították meg, de ereszkedés közben mindketten életüket vesztették.