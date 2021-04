John le Carré halála előtt inkább ír állampolgár lett a Brexit miatt

John le Carré brit kémregényíró annyira kiábrándult a Nagy-Britannia európai uniós kiválásának a megszavazásából, hogy halála előtt nem sokkal ír állampolgárságot szerzett. A tavaly elhunyt író felfedezte ír gyökereit, és megkapta az ír állampolgárságot, mielőtt 89 évesen meghalt – közölte fia. Nicholas Cornwell a BBC-nek elmondta, hogy elsősorban a modern Nagy-Britanniából való kiábrándulás és különösen a Brexit vezetett az ír állampolgárság kérvényezéséhez.

A Brexitet az író az 1956-os szuezi válsághoz hasonlította, amely megerősítette a poszt-imperialista Nagy-Britannia globális hatalmának elvesztését.

Kétségkívül ez a legnagyobb katasztrófa és a legnagyobb idiotizmus, amelyet Szuez megszállása óta Nagy-Britannia elkövetett. Senki nem hibáztatható, csak a britek, sem az írek, sem az európaiak

– fogalmazott egykor a Brexitről.

Az 1931-ben, David John Moore Cornwell néven született John le Carrét a titkosszolgálatokkal nem csupán regényei fűzték össze, dolgozott a brit elhárításnak (MI5) és a hírszerzésnek (MI6) is. Az MI6 ügynökeként a hatvanas évek elején diplomáciai szolgálatot teljesített Bonnban és Hamburgban, és bonni megbízatása idején kezdte el John le Carré írói álnevén irodalmi tevékenységét. Első regénye 1961-ben jelent meg Call for the Dead (Ébresztő a halottnak) címmel.

A sikert és a világhírt 1963-ban kiadott The Spy Who Came in from the Cold (A kém, aki a hidegről jött be) című kötet hozta meg számára. A berlini fal felépítése körüli időszakban játszódó regénnyel – melyről Graham Greene azt mondta, hogy a legjobb kémtörténet, amelyet valaha is olvasott – számos díjat és elismerést nyert; ezek között volt 1964-ben a Somerset Maugham-díj is.

(MTI)