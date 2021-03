Nassoló cápaember, kattant Harley Quinn: teljesen elborult lesz az új Öngyilkos osztag

A világért se állnánk bele a Marvel vs. DC fanatikusok háborújába, de azért nehéz, gyakorlatilag lehetetlen nem érezni A galaxis őrzői felderengő emlékeit az Öngyilkos osztag 2 frissen megérkezett új előzeteséből, nem véletlenül, hiszen mindkettő mögött James Gunn az agy (konkrétan a forgatókönyvíró és a rendező), azt pedig, hogy a Warner mennyire szabad kezet adott neki és nem avatkozott bele a munkába, több alkalommal is kiemelte. A most érkezett trailer is hangsúlyozza, hogy mennyire Gunn filmje ez, de ha nem írnák ki, akkor is éreznénk, hangsúlyosabb a humorfaktor, abszurditásért sem kell messzire menni, és az egész hangulat is nagyban emlékeztet A galaxis őrzőire, hogy mást ne mondjak, Groot Öngyilkos osztag-beli megfelelője egy cápaember, a Grooténál alig egy árnyalatnyival fejlettebb kommunikációval, no meg némi hajlammal emberek elnassolására – ráadásul az eredeti nyelvű verzióban a cápa szinkronhangját maga Sylvester Stallone kölcsönzi.

A film egyébként – melyben Stallone és Margot Robbie mellett Idris Elba és Viola Davis is látható, sőt, pletykálnak Taika Waititi feltűnéséről is – csak szereplőiben, univerzumában fed át az első résszel, a szó szoros értelmében nem folytatás, ahogy Gunn fogalmazott: ez egy saját lábán megálló mozi, de nem mond ellent az első résznek. Hogy ez mit jelent pontosan, azt majd a nyáron tudhatjuk meg, egészen pontosan augusztus 6-án, amikorra a film premierjét ígérik, egyidejűleg mozikban és az HBO Maxon – hogy hazánkban hogyan, moziban vagy streamingen fogják-e forgalmazni, arról egyelőre nem tudni biztosat. A trailer ún. redband-verzió, azaz szókimondó, erőszakos, és csak 18 éven felülieknek ajánlott.

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021