Háy János a rendszerváltásról: „Nem ment ez olyan jól, mint amilyen jóra számított az ember”

Nem ment ez olyan jól, mint amilyen jóra számított az ember. Nekem egyértelmű a hozzáállásom a ’90 előtti társadalmi berendezkedéshez, én azt mélységesen elutasítottam, mint ahogyan minden diktatúrát elutasítok

– mondta a rendszerváltásról Háy János Veiszer Alinda legutóbbi, a Patreonon, támogatás ellenében nézhető beszélgetős műsorában. Az író hozzátette, a minél nagyobb szabadság, és minél kevesebb centralizáció híve, ám a világ ezzel épp szembe megy megy, és ennek a járványhelyzet csak ártott.

A koronavírus csak fokozta a szabadság megvonását. És most nem a karanténra gondolok, ami egy szükséghelyzet. Hanem arra, hogy egy csomó olyan digitális mechanizmus alakul ki, és fejlődik a csillagos égig, ami a vérképeden keresztül talán még a gyomrod összetételét is tudja ellenőrizni. Azt gondolom, hogy egy rohadtul átvilágított világ lesz körülöttünk a koronavírus után

– fogalmazott. De beszélt az értelmiség felelősségéről, az öregedésről, arról is, hogy a mai napig beszél évekkel ezelőtt elhunyt feleségével álmában, és néha, titokban ébren is. Az íróval tavaly nyáron mi is beszélgettünk, az interjú itt olvasható.