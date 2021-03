Megtalálhatták a magyar sorozatok nemzetközi slágertémáját

Lassan három évvel azután, hogy lezárult az Aranyélet, újra magyar sorozatot forgat az HBO. Sőt, A besúgó ezúttal teljesen saját fejlesztés lesz, és egy olyan témához nyúl, melynek több sorozat is megágyazott a nemzetközi piacon. Ha ehhez hozzávesszük a másik készülő magyar sorozattervet, már valódi trendről is beszélhetünk.

Már régóta hozzászoktunk, hogy nagyítóval kell keresni a magyar drámasorozatokat, az idén viszont két készülő, új, magyar sorozatról is hírt adhattunk: előbb a Balaton Brigád című történelmi thriller tervéről, melynek Enyedi Ildikó lenne a vezető rendezője, és mely projektbe Krigler Gábor Joyrider nevű cége mellé az RTL Klub is beszállt, most pedig az HBO jelentette be, hogy újra saját sorozatot készít A besúgó címmel. Igaz, a kettő közül az utóbbi jóval előrébb tart, olyannyira, hogy már el is kezdték a forgatást, míg a Balaton Brigád legjobb esetben is csak jövőre jut el idáig, ott még az sem száz százalék, hogy el is készül a sorozat. Bár ebben komoly segítséget nyújthat, hogy a sorozatterv márciusban megnyerte a Berlinale Co-Pro Series Pitch fórumának díját, a Séries Mania Project Exchange Awardot.

Mindkét projekt korai szakaszban van még tehát, de így is megállapítható két közös vonás is: az egyik, hogy mindkettő teljes egészében saját fejlesztés, tehát nem külföldi licenc alapján készülnek. Emlékezhetünk, az utóbbi évek összes magyar prémium drámasorozata külföldi formátumra épült: az HBO-n futó Társas játék és a Terápia egyaránt izraeli licenc alapján készült, míg az Aranyélet egy finn sorozat alapján indult (noha később már nagyobb szabadságot kaptak az alkotók), de az RTL Klubon két éve vetített Alvilág is holland licencen alapult. Jellemzően licenc alapján készülnek a kereskedelmi tévék vígjáték-, dramedy és egyéb sorozatai (Drága örökösök, A mi kis falunk, A tanár, Keresztanyu, Jófiúk stb.), ám az utóbbi két évben már megjelentek a saját fejlesztések is: a Viasat 3 2019-es sorozata, az Ízig-vérig volt az egyik első fecske a teljes egészében hazai fejlesztésű produkciók közül, de azóta több ilyen is készült, például a Mellékhatás, az Apatigris vagy a Doktor Balaton.

Korábban a Sorozalövő podcastunkban Hámori Barbara, több sikeres hazai sorozat alkotója úgy fogalmazott, hogy evolúció, tanulási folyamat, amíg egy országban az iparág eljut oda, hogy megfelelő színvonalú, saját fejlesztésű sorozatokat készítsen. Nálunk pedig a hosszabb kihagyás azt eredményezte, hogy gyakorlatilag elölről kellett kezdeni a tanulást. Mostanra viszont úgy tűnik, eljutottunk oda, hogy már külföldi mankó nélkül is megy a sorozatgyártás, sőt, végre azzal az igénnyel is készülnek itthon tévés produkciók, hogy végre Magyarország is teljes egészében saját fejlesztésű prémium sorozatokkal jelenjen meg a nemzetközi piacon.

Az ugyanis mindkét projekt esetében nyilvánvalónak tűnik, hogy kifejezetten számítanak a nemzetközi figyelemre is: a Balaton Brigád alkotói külföldön is keresnek befektetőt, és a legrangosabb európai fórumokon mutatják be a sorozattervüket, míg az HBO saját gyártású sorozatai eleve számíthatnak arra, hogy bekerülnek a nemzetközi vérkeringésbe. De ugyanilyen sokatmondó a sorozatok témaválasztása is: mindkettő a nyolcvanas években, a Kádár-korszak utolsó évtizedében játszódik, és mindkettőben fontos a titkosszolgálati szál is. Ha pedig megnézzük, ebből a térségből milyen témájú sorozatok kaptak az utóbbi időben nemzetközi figyelmet, akkor azt is gondolhatjuk, nem véletlen a témaválasztás.

A besúgó ugyanis egy olyan témát dolgoz fel, mely speciálisan a volt keleti blokkra jellemző, sőt, ha megnézzük, mennyire elmaradt a szembenézés az ügynökmúlttal Magyarországon, az még el is választja azoktól az országoktól, amelyek sokkal többet tettek ezért (a volt Csehszlovákia és az NDK, illetve Lengyelország). A sorozat története szerint a húszéves egyetemi hallgató, Geri, Budapestre kerülve hozzácsapódik egy csapat ellenzéki fiatalhoz, és összebarátkozik karizmatikus vezetőjükkel, Száva Zsolttal. „Geri azonban súlyos titkot őriz. Az Állambiztonság besúgója, akinek nincs választása: ha életben akarja tartani súlyosan beteg öccsét, akkor szüksége van az állam által biztosított gyógyszerre. Miközben Száva azt kutatja, ki a besúgó a csoportban, Geri minden nap kihívással küzd: hogyan cselezze ki az Állambiztonságot és tartsa meg új barátait? Az idő szorít, a végső összecsapás előtt döntenie kell, hogy kinek az oldalára áll.”

Ami a másik projektet, a Balaton Brigádot illeti, ez alapból egy nemzetközi témát dolgoz fel: a „különös hangulatú, történelmi thrillerként” leírt sorozat a Balatonnál játszódik a nyolcvanas évek derekán: „A Stasi különleges egysége a tónál nyaraló keletnémet turisták megfigyelésére szakosodott. A brigád meghasonlott vezetője saját, elhidegült családját is kénytelen megfigyelni, miközben maga is a disszidáláson gondolkodik, és furcsa kapcsolatot alakít ki egy magyar belügyessel.” A korábban az Aranyélet és más HBO-sorozatok vezető írójaként dolgozó Krigler Gábor nemzetközi produkciós cége, a Joyrider sorozattervét a Series Mania nevű francia szakmai fesztivál alapítója, Laurence Herszberg is kiemelte a Berlinalén: „Vonzódtunk a történet eredeti napos tóparti helyszínéhez, a karakterek összetettségéhez, és a friss és ízlésesen múltidéző hangvételéhez.”

Ez a szocialista kém-thriller pedig már egy működő műfaj, melynek már nemzetközi szinten is megágyaztak, és több sorozat is készült már a témában. Ezek közül mindenképpen a legnagyobb név a német Deutschland 83, illetve további évadai, melyek közül a harmadik, a Deutschland 89 tavaly zárta le a szériát. A 2015-ben bemutatott Deutschland 83 (Volt egyszer két Németország címmel vetítette nálunk az RTL Klub) az első nagy nemzetközi sikert elérő német sorozat volt, amely megmutatta, hogy a hidegháború német fejezetét hogy lehet szórakoztató thrillerként eladni. A nyugatra küldött keletnémet kém története lehetőséget adott bemutatni a két Németország közötti kontrasztot, a Stasi szerepét az NDK embertelen rendszerének fenntartásában, majd később keletnémet titkosszolgálat hidegháborús nemzetközi műveleteit is, végül pedig láthattuk, mihez kezdenek ezek a szervek a berlini fal leomlása után.

Egy másik, A besúgóéhoz hasonló sztorit láthattunk egy két éve bemutatott, ugyancsak HBO sorozatban, a cseh Eszméletben, mely 1989 utolsó hónapjaiban, a bársonyos forradalom idején játszódott, de a jeles történelmi esemény helyett az annak árnyékában zajló, fiktív kémjátszmát mutatja be. Az Eszméletet akkor nemcsak amiatt irigyelhettük a csehektől, hogy ők bátrabban hozzá mertek nyúlni a közelmúlt történelméhez, hanem azért is, mert rendkívül magas színvonalú képi megvalósítás társult a sztorihoz: „kelet-közép-európai produkciótól még nem láthattunk ilyen színvonalú megvalósítást, bátran odatehető valamelyik csúcs nyugati produkció mellé” – írtuk a sorozatról szóló kritikánkban. Továbbá több, nemzetközi figyelmet nem kapó sorozat is foglalkozott hasonló témával: a szintén cseh Redl is a rendszerváltás után játszódik, és a titkosszolgálat továbbélése van a fókuszában, míg a német Honigfrauen ugyancsak a Balatonon játszódik a nyolcvanas években, és az ott nyaraló keletnémet nőkről, illetve az őket megfigyelő ügynökökről szól.

De ha kicsit tágítjuk a témát, akkor is láthatjuk, hogy készült a nyolcvanas évek Lengyelországában játszódó krimi is (a Netflix jóvoltából nálunk is látható Mocsár), és nem sokkal kell továbbmenni, hogy kilyukadjunk a Csernobilnál, amely pedig a témaválasztás mellett ugyancsak sokat köszönhetett a korhű megvalósításnak és a nyolcvanas évek szovjet mindennapjai megidézésének. Mondhatjuk tehát, hogy a téma tényleg az utcán hevert, és az Eszmélet kritikájában még pont azt kifogásoltuk, hogy ebben a korszakban simán benne rejlene egy magyar sorozat is, most ha minden jól megy, kettőt is kapunk a közeljövőben.

A besúgó alkotói számára tehát a lehetőség adott, hogy egy nemzetközi figyelmet is kapó sorozatot készítsenek, és azt is láthattuk már, hogy az HBO támogatásával az anyagi háttér sem lehet probléma. Az író Tasnádi István, aki korábban szintén dolgozott az HBO-nál, ugyancsak a podcastunkban azt mondta még másfél éve, hogy ideje lenne elhinni, hogy a magyarok is képesek saját ötletből felépíteni egy sorozatot. Úgy tűnik, ezt most már sokan tényleg elhiszik, és ha A besúgó (és esetleg a Balaton Brigád) jól sikerül, az pedig alaposan megkönnyítené a további saját fejlesztésű sorozatok sorsát is.