Jön a Mike Tyson-sorozat, Jamie Foxx lesz a bokszlegenda

Jamie Foxx új életrajzi sorozatban játszik, Mike Tysont alakítja majd a bokszoló életéről szóló minisorozatban, melyet az az Antoine Fuqua rendez majd, aki a Kiképzést, az Artúr királyt, vagy éppenséggel a pár éve Jake Gyllenhaallal készült bokszfilm, a Mélyütést is jegyzi, az executive produceri székben pedig Martin Scorsese ül. A sorozatnak egyelőre nincs „gazdája”, azaz egyetlen tévécsatorna vagy streaming-szolgáltató sem csapott le rá, de ez ilyen stábbal csak idő kérdése. A sorozat nemes egyszerűséggel a Tyson címet viseli, és a tervek szerint a bokszoló egész életét elmeséli majd, ahogy azt Tyson elmondása szerint mindig is szerette volna, de most jött el a tökéletes alkalom.

Nagyon várom, hogy Martinnal, Antoine-nal, Jamie-vel és a kreatív csapattal együtt dolgozhassak egy olyan sorozaton, ami nem csupán elmeséli a szakmai és a személyes életutamat, de inspirál és szórakoztat is

– nyilatkozta Tyson a sorozatról. A pilotot Colin Preston írta, és ő dolgozik jelenleg a teljes sorozattá formáláson is. Jamie Foxx a címszerep eljátszása mellett executive producer is lesz, de egyébként kisebb seregnyi embert listáz a sorozat ugyanebben a pozícióban: Scorsese és Fuqua mellett Tysont és nejét, valamint két embert Tyson bokszligájából és még egyet társproducerként, valamint a gyártó LBI Entertainment is delegál egy embert a producerek körébe.

Hogy a Tyson-biopic tervben van, azt egy ideje lehetett tudni, Foxx már tavaly nyáron elkezdett edzeni a szerepre, de akkor még nagyjátékfilm volt a terv, ezt változtatták most sorozatra. A döntés oka lehet az is, hogy a Hulu néhány hete bejelentett egy náluk készülő Tyson-sorozatot, ám abban Mike Tyson nem vesz részt, sőt, erősen támadta azt. Tyson sportkarrierje mellett magánéletének botrányaival került be annak idején a hírekbe, volt felesége családon belüli erőszakkal vádolta meg, néhány évet nemi erőszakért börtönben is töltött, ám az utóbbi években másodvirágzását éli, nyíltan beszél függőségeiről, filmekben és a Broadway-n szerepel, novemberben pedig elindította a Legends Only League nevű bokszligáját, melyben legendás szenior sportológ mérkőzhetnek meg egymással. A nyitómeccsen Tyson döntetlent bokszolt Roy Jones Jr.-ral.