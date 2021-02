A bezártság elérte, hogy várni kezdjük a Halálos iramban 9. részét

Még a Super Bowl alatt dobtak le egy új trailert a világra, és emlékeztettek mindenkit: lesz még olyan, hogy benzingőzös akciómozit nézünk nagy vásznon.

Munkaköri kötelességből vélhetőleg így is, úgy is megnéznénk a Halálos iramban 9-et, ha végre-valahára bemutatják. De az mindenképp a járvány miatti mozibezárások következménye, hogy hirtelen a legvagányabb dolognak tűnik ülni egy moziteremben, tömni a popcornt, és hagyni, hogy a csitt-csatt-dirr-durr fény- és hanghatásai finoman elzsibbasszák agytekervényeinket, pláne azzal a tekintélyes mennyiségű, kissé túltolt coolsággal, amivel a Halálos iramban-franchise általában meghinti filmjeit. Akárhogy is, a Halálos iramban 9, ami angolban nemes egyszerűséggel az F9 címet kapta, idén már talán tényleg-tényleg mozikba kerülhet, mégpedig május végén. A trailer egyébként biztosítja nézőit, hogy a filmben ott lesz az összes kedvenc, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, de Charlize Theron és Helen Mirren is, hozzájuk pedig John Cena is csatlakozik, a rendező pedig az a Justin Lin, aki a saga harmadik, negyedik, ötödik és hatodik részét is tető alá hozta.