A Bridgerton család a Netflix legnézettebb sorozata

A Netflix egymás után készíti a sikersorozatokat: míg tavaly ősszel A vezércsel döntött nézettségi rekordokat a minisorozatok kategóriájában, a karácsonykor bemutatott A Bridgerton család nézettsége pedig most minden eddigi csúcsot megdöntött. A múlt héten még azt írtuk, a cég becslése szerint 63 millióan nézik meg az első 28 napon, ám a cég bejelentette, hogy alaposan felülmúlta a kosztümös sorozat a várakozásokat, mivel 82 millióan látták. A Julia Quinn romantikus regényfolyamából készült sorozat 83 országban is listavezető volt, köztük az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Indiában és Brazíliában is, és Japán kivételével minden országban legalább a legnézettebb tíz Netflix-műsor közé került, írja a BBC.

Kapcsolódó „De legalább jó sokat reszelnek benne” A Bridgerton család nem csak a sok szex miatt említésre méltó. Kritika.

A 19. századi Angliában játszódó, de a mai fiatalok ízlésvilágához igazított sorozat ráadásul sok szexjelenetet is tartalmaz. A Bridgerton család a Vaják (The Witcher) 76 milliós rekordját döntötte meg, és természetesen lesz második évada is, miközben a könyveredetit is újra a bestseller listák élére repítette.