Utazzunk képzeletben!

Idén az év nagy részében csak képzeletben járhattuk a nagyvilágot, a vírus az utazás örömétől is megfosztott bennünket. Most néhány – barátainknak vagy saját magunknak szánt – ajándékkal idézzük fel távoli nagyvárosok ízeit és hangulatát.

Sajtok Párizsból

Hogy lehet kormányozni egy országot, ahol csak sajtokból 246 különböző fajta létezik? A klasszikus mondást De Gaulle elnöknek tulajdonítják, és tény, nehéz eldönteni, milyen sajtot válasszunk egy ízletes, franciás lakoma lezárásaként akár itthon is. Tudjuk: a finom csemegét Nagy Károlytól kezdve XIV. Lajosig minden uralkodó nagyra becsülte, oly annyira, hogy a legendák szerint az 1815-ös bécsi kongresszuson nemcsak Európa sorsáról döntöttek a részt vevők, hanem – a diplomáciában szokatlan módon – még a sajtok minőségéről is hosszú vitát folytatott a két ínyenc államférfi, az osztrák Metternich és a francia Talleyrand.

Karácsonyi puding Londonból

Angliában a klasszikus karácsonyi vacsora alkalmával a pulyka után pudingot esznek a rendes, hagyománytisztelő britek. Természetesen Agatha Christie, a krimiírás koronázatlan királynője is így szokott ünnepelni, nem véletlenül adott Karácsonyi puding című történetében főszerepet e tradicionális brit süteménynek. Itthoni, házi elkészítéséhez érdemes új pudingsütő formát beszerezni, így biztosan jól sikerül majd a vendégváró fogásnak is kitűnő különlegesség.

Szuvenír Münchenből

Idén elmaradt a hagyományosan hordócsapolással kezdődő müncheni sörfesztivál is. Bajorország legnagyobb népünnepélyét először 1810. október 12-én rendezték meg, egy királyi esküvő tiszteletére. A trónörökös, a későbbi I. Lajos király ekkor vette feleségül Teréziát, a szász hercegnőt, és az ünnepségre München minden lakóját meghívták. Az eseményből tradíció lett, amit csupán a világháborús évek szakítottak meg; az Oktoberfest népszerűségét mutatja, hogy tavaly is több mint 6 millió látogatója volt. A fesztiválhoz tartoznak a sátrakban felszolgált söröskriglik, amelyekbe hajdanán egész pontosan 1. 069 liter „folyékony kenyér” fért, ma a korsók általában egyliteresek. Minden évben újratervezik őket, eltulajdonításuk ugyan bűncselekmény (a biztonságiak a korsókra különösképpen vigyáznak), mégis, sokan sportot űznek elemelésükből. A kriglik ma már megvásárolhatók, szuvenírként léteznek, a karácsonyi családi összejövetelen felidézhetjük velük a bajorországi ünnep fergeteges hangulatát.

A tea dicsérete Moszkvában

Az orosz mondás szerint hosszan él az, aki gyakran teázik! A havas orosz teleket felidéző forró ital különösen finom lesz, ha szamovárban valódi grúz tealevelekből főzzük. Kevesen tudják, hogy a szamovár kínai találmány, vízforralásra szolgált, a 19. századtól kezdve azonban minden rendes orosz háztartás tartozéka lett. Ebben készül a zavarka nevű teakoncentrátum, amit aztán forró vízzel hígítva az úgynevezett „sztakanokban”, a jellegzetes cirádás fém plusz üveg kombinációjú poharakban szolgálnak fel. Megfázás esetén málna- vagy áfonya lekvárt tesznek a forró teába, de hagyományosan mézzel is kínálják. Az igazi teakedvelő azonban – tartják az oroszok – magában issza a méregerős folyadékot, legfeljebb kockacukrot harap hozzá. Édesen vagy sósan, de feltétlenül jár hozzá a szuski, ami egy kis kerek, perecszerű sütemény: nem árt vigyázni vele, mert akkor az igazi, ha kőkemény!

Koktélok Havannából

Egy jó koktél biztosan segít abban, hogy képzeletben a szürke, hideg télből a forró nyárba utazhassunk. Sokféle kubai koktélt ismer a gasztronómia, mindegyikük alapja a fantasztikus ízű fehér rum. A Daiquirit tört jéggel tálalják, a Mojitóba mentalevél kerül, ez volt állítólag a híres író, Hemingway kedvence. A Cuba Libre vagy Cubata kóla és rum keveréke. A rum amúgy a nádcukorgyártásakor fennmaradt melaszból erjesztett és lepárolt égetett szesz, tölgyfa hordóban érlelik, és gyakran karamellel színezik.

Magazinokkal a nagyvilágba

